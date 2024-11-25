Общество 25.11.2024 в 12:21

В Бурятии на неделе будет от +3 до -38

Погоду определит серия «ныряющих» циклонов
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии на неделе будет от +3 до -38
Фото: архив «Номер один»
Гидрометцентр Бурятии озвучил прогноз погоды на предстоящую неделю. По данным синоптиков, в большинстве дней её будет определять серия «ныряющих» циклонов. Под их воздействием ожидается неустойчивая ветреная погода со снегом различной интенсивности.

Температурный фон повысится ночью до -11, -16, по побережью Байкала до -1, -6 градусов. Днем будет -3, -9, местами южному Прибайкалью до положительных значений: 0, +3.

По крайнему северу республики сохранится умеренно-морозная погода.

С 1 декабря в поле повышенного давления ожидается морозная преимущественно без осадков погода. Температурный фон значительно понизится. Ночью температура будет опускаться до -22, -27, по северу и юго-западу до -33, -38. Днем будет -12, -17, по северу -20, -25 градусов.
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