Общество 25.11.2024 в 12:38
«Смотрел на себя в зеркало и не понимал, кто это»
Новосибирец за полтора года похудел на полцентнера
Текст: КП-Новосибирск
38-летний Андрей Трухин сбросил почти полцентнера. Из «пухляша» в «тростинку» он превратился, вдохновляясь примером продюсера и композитора Максима Фадеева. Как ему это удалось, блогер рассказал КП-Новосибирск.
Андрей в молодости не жаловался на полноту. Лишние килограммы стали приходить, когда работа мужчины стала сидячей.
- Я стал весить 85, потом 100, 110… В 2015 году я заметил, что весы показали 117 килограмм. Я смотрел на себя в зеркало и не понимал, как довел себя до такого состояния. Кто вообще этот человек? - рассказал Андрей Трухин. - Появилась одышка при ходьбе, быстро уставал: чувствовал себя в свои 29 лет на все 40.
Мужчина записался в зал, пил много воды, уменьшил размер порций. За год новосибирцу удалось скинуть 15 килограмм, и… он забросил похудение. 100 — это же не 117, уже легче дышать.
Спустя 5 лет Андрей решил снова заняться внешностью. А вдохновил его пример композитора Максима Фадеева, который сбросил 100 килограмм. В своих сетях продюсер опубликовал фото, где стоит в одной штанине своего любимого балахонистого костюма двумя ногами.
- Я увидел эту фотографию и подумал: «А чем я хуже?». Если Фадеев смог, то и я смогу скинуть 20-30 килограмм. Я прочитал, что для этого делал композитор, и взял себе на вооружение его совет: выпивать стакан теплой воды утром, - говорит Андрей. — Из физических нагрузок были часовые прогулки.
Второй шаг к стройности – изменение питания. Мужчина ограничил себя в мучном и сладком. По утрам отдал предпочтение не бутербродам, а мюслям с кефиром или молоком.
- Они нормализовали мое пищеварение. А поскольку являются медленными углеводами, давали чувство насыщения, - объясняет мужчина. – Еще я перестал есть после 9 вечера. Если сильно хотелось, то выпивал стакан воды или полстакана кефира, я не жалел себя, а воспринимал все так: раз человек голодный, значит, возник дефицит калорий, значит, сейчас он потребляет их меньше, чем тратит, и идет процесс похудения.
Такими нехитрыми методами мужчине удалось на полтора года похудеть еще на 30 килограмм.
- Я сейчас вешу 72 килограмма, и вес не скачет уже три года. У меня пропала отдышка, и я могу заниматься бегом. Осуществил свою мечту — стал блогером. Мне теперь не стыдно сниматься, - рассказывает о внутренних ощущениях сибиряк.
Андрей в молодости не жаловался на полноту. Лишние килограммы стали приходить, когда работа мужчины стала сидячей.
- Я стал весить 85, потом 100, 110… В 2015 году я заметил, что весы показали 117 килограмм. Я смотрел на себя в зеркало и не понимал, как довел себя до такого состояния. Кто вообще этот человек? - рассказал Андрей Трухин. - Появилась одышка при ходьбе, быстро уставал: чувствовал себя в свои 29 лет на все 40.
Мужчина записался в зал, пил много воды, уменьшил размер порций. За год новосибирцу удалось скинуть 15 килограмм, и… он забросил похудение. 100 — это же не 117, уже легче дышать.
Спустя 5 лет Андрей решил снова заняться внешностью. А вдохновил его пример композитора Максима Фадеева, который сбросил 100 килограмм. В своих сетях продюсер опубликовал фото, где стоит в одной штанине своего любимого балахонистого костюма двумя ногами.
- Я увидел эту фотографию и подумал: «А чем я хуже?». Если Фадеев смог, то и я смогу скинуть 20-30 килограмм. Я прочитал, что для этого делал композитор, и взял себе на вооружение его совет: выпивать стакан теплой воды утром, - говорит Андрей. — Из физических нагрузок были часовые прогулки.
Второй шаг к стройности – изменение питания. Мужчина ограничил себя в мучном и сладком. По утрам отдал предпочтение не бутербродам, а мюслям с кефиром или молоком.
- Они нормализовали мое пищеварение. А поскольку являются медленными углеводами, давали чувство насыщения, - объясняет мужчина. – Еще я перестал есть после 9 вечера. Если сильно хотелось, то выпивал стакан воды или полстакана кефира, я не жалел себя, а воспринимал все так: раз человек голодный, значит, возник дефицит калорий, значит, сейчас он потребляет их меньше, чем тратит, и идет процесс похудения.
Такими нехитрыми методами мужчине удалось на полтора года похудеть еще на 30 килограмм.
- Я сейчас вешу 72 килограмма, и вес не скачет уже три года. У меня пропала отдышка, и я могу заниматься бегом. Осуществил свою мечту — стал блогером. Мне теперь не стыдно сниматься, - рассказывает о внутренних ощущениях сибиряк.
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