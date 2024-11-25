Общество 25.11.2024 в 12:47

Участники СВО смогут пройти восстановительное лечение в реабилитационных центрах

Также им будет обеспечен проезд в реабилитационный центр и обратно
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Участники СВО смогут пройти восстановительное лечение в реабилитационных центрах

С 1 января 2025 года в 12 реабилитационных центрах Социального фонда России участники СВО смогут пройти медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение. За год центры примут более 17 тыс. человек.

Кроме того, Фонд обеспечит персональное сопровождение участников СВО на протяжении всего процесса восстановления их здоровья. Проект постановления Правительства РФ размещен для общественного обсуждения.

- Проект постановления предполагает, что участникам СВО будет обеспечен проезд в реабилитационный центр и обратно, медицинская реабилитация продолжительностью до 25 дней или санаторно-курортное лечение длительностью до 21 дня. В постановлении описаны правила предоставления услуг и персонального сопровождения со стороны сотрудников Социального фонда России, - сообщает минсоцзащиты РБ.

В этих центрах работают высококвалифицированные специалисты. Современное специализированное оборудование обеспечивает восстановление пациентов с заболеваниями и травмами, а также реабилитацию после различных операций.

Более подробную информацию уточнять в минсоцзащиты Бурятии или по телефону Соцфонда России: 8-800-10-000-01.

 

Фото: Номер один

Все новости

В Улан-Удэ переобувают автобусы
25.11.2024 в 13:01
Молодежь Бурятии может принять участие в конкурсе «АртМастерс Регионы»
25.11.2024 в 12:57
Участники СВО смогут пройти восстановительное лечение в реабилитационных центрах
25.11.2024 в 12:47
«Смотрел на себя в зеркало и не понимал, кто это»
25.11.2024 в 12:38
В Бурятии на неделе будет от +3 до -38
25.11.2024 в 12:21
Бурятия приняла участие в международной туристической выставке в Китае
25.11.2024 в 12:03
Лесники Бурятии рассказали, что ждет за незаконную рубку лесных насаждений
25.11.2024 в 11:51
В этом году в рамках реконструкции сетей в центре Улан-Удэ заменили более 1,8 километра труб
25.11.2024 в 11:46
Жители Бурятии могут подать заявки на конкурс от Фонда президентских грантов
25.11.2024 в 11:40
Оператор T2 – о качестве связи и других правилах на новом уровне
25.11.2024 в 11:38
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 ноября

Читайте также
В Улан-Удэ переобувают автобусы
Фура с новой резиной задержалась из-за непогоды
25.11.2024 в 13:01
«Смотрел на себя в зеркало и не понимал, кто это»
Новосибирец за полтора года похудел на полцентнера
25.11.2024 в 12:38
В Бурятии на неделе будет от +3 до -38
Погоду определит серия «ныряющих» циклонов
25.11.2024 в 12:21
В этом году в рамках реконструкции сетей в центре Улан-Удэ заменили более 1,8 километра труб
Износ старых коммунальных сетей в центре города составлял более 90%
25.11.2024 в 11:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru