Участники СВО смогут пройти восстановительное лечение в реабилитационных центрах

С 1 января 2025 года в 12 реабилитационных центрах Социального фонда России участники СВО смогут пройти медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение. За год центры примут более 17 тыс. человек.

Кроме того, Фонд обеспечит персональное сопровождение участников СВО на протяжении всего процесса восстановления их здоровья. Проект постановления Правительства РФ размещен для общественного обсуждения.

- Проект постановления предполагает, что участникам СВО будет обеспечен проезд в реабилитационный центр и обратно, медицинская реабилитация продолжительностью до 25 дней или санаторно-курортное лечение длительностью до 21 дня. В постановлении описаны правила предоставления услуг и персонального сопровождения со стороны сотрудников Социального фонда России, - сообщает минсоцзащиты РБ.

В этих центрах работают высококвалифицированные специалисты. Современное специализированное оборудование обеспечивает восстановление пациентов с заболеваниями и травмами, а также реабилитацию после различных операций.

Более подробную информацию уточнять в минсоцзащиты Бурятии или по телефону Соцфонда России: 8-800-10-000-01.

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