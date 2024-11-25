Общество 25.11.2024 в 13:01

В Улан-Удэ переобувают автобусы

Фура с новой резиной задержалась из-за непогоды
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ переобувают автобусы
Фото: мэрия Улан-Удэ
В Улан-Удэ накануне прибыл груз с новыми комплектами резины в МУП «Городские маршруты». Сейчас на предприятии идет активная «переобувка» автобусов.

- Время подошло менять резину, уже 90 тысяч км пробега. Сейчас поступила новая резина на предприятие и идет ее замена. Это делается для безопасности, чтобы машину не заносило на поворотах и на подъёмах, чтобы машина не шлифовала на дороге, - рассказал водитель МУП «Городские маршруты» Владимир Сохолтуев.

Фура с новыми комплектами всесезонной резины поставщик (ООО «Росшина-инвест») направил в Улан-Удэ из Нижнекамска 14 ноября. Однако из-за плохой погоды в пути произошла задержка, сообщили в Комитете по транспорту мэрии.
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