В Бурятии усиливают меры поддержки участников СВО

21 ноября в Прибайкальском районе прошло выездное заседание Совета представительных органов местного самоуправления при Народном Хурале под руководством председателя Народного Хурала Республики Бурятия Владимира Павлова. В повестке заседания было три вопроса.

Волонтеры для фронта

Работа Народного Хурала в Прибайкальском районе началась с посещения объектов в селе Турунтаево. Депутаты посетили спортивные объекты – осмотрели недавно отремонтированную спортивную площадку, а также сцену с навесом, построенную в этом году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Затем на мемориале «Аллеи героев» возложили цветы участникам СВО, погибшим при исполнении воинского долга.

Как рассказала глава села Турунтаево Ольга Тутаева, мемориал погибшим на СВО бойцам возвели этим летом.

- В феврале 2024 года объявили мы объявили сбор и людскими силами, а также с помощью спонсоров построили этот мемориал. На мемориальных досках увековечены имена 19 человек из нашего района, погибших на спецоперации, - сообщила Ольга Тутаева.

Затем депутаты посетили выставку изделий, изготовленных для военнослужащих СВО, а также выставку местных мастеров, которые представили как продовольственную продукцию, так и сувенирную.

Изготовлением амуниции для военных организованно занимаются жители 12 населенных пунктов Прибайкалья. Добровольцы объединились в организацию «Волонтеры Прибайкалья». С момента начала СВО женщины отшили около 1500 одеял для переноса раненых, более 1000 сетей и многое другое. Помимо этого, прибайкальцы отправили в зону СВО семь машин, квадроцикл, 15 РЭБов, радиостанции, ретрансляторы, два мотоцикла и пр.

- Ваша работа нужна и важна, ведь без крепкого тыла победы не будет. Каждый район республики проводит огромную работу по сбору средств, приобретению автомобилей, покупке материалов, чтобы сшить сети и другую необходимую амуницию для чтобы наши бойцы были защищены. Эта работа проводится волонтерскими группами. В целом волонтерское движение в этом направлении проводит огромную работу и мы, органы власти, стремимся к тому, чтобы волонтеры ощущали поддержку со стороны органов власти. Бойцы чувствуют поддержку с родины, и она укрепляет боевой дух. В Народном Хурале мы также плетем сети, покупаем материалы. Сети – это спасенные жизни, это спасенная техника. А варежки, носки, которые вяжут женщины, греют не только руки и ноги, но и душу, - поблагодарил волонтеров председатель Народного Хурала Владимир Павлов.





Как республика поддерживает военнослужащих

После осмотра выставки началась работа Совета представительных органов местного самоуправления при Народном Хурале Республики Бурятия.

В начале работы Совета руководитель республиканского парламента Владимир Павлов отметил заслуги коллег и активных жителей Прибайкальского района благодарственными письмами Народного Хурала Республики Бурятия.

Затем депутаты перешли к основным вопросам заседания. По первому вопросу «О дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих – участников специальной военной операции и членов их семей в Республике Бурятия» выступили с докладом заместитель министра – председатель комитета по делам семьи и детей Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия Эльвира Эрдыниева, уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Республике Бурятия Илья Михалёв и другие приглашенные.

Эльвира Эрдыниева сообщила, что продолжается работа горячей линии «122» по вопросам, связанным с частичной мобилизацией и мерами поддержки участников спецоперации и членам их семей (поступило более 45 тыс. звонков) и горячей линии «117» (более 5 тыс. звонков) по вопросам поступления на военную службу по контракту.

В 2024 году в Бурятии началась работа по адаптации жилых помещений под индивидуальные потребности участников специальной военной операции, ставших инвалидами вследствие военной травмы.

- На сегодняшний день основной проблемой встает жизненная ситуация «Возвращение». Особое внимание необходимо уделить вернувшимся участникам. Всем главам муниципальных образований взять на контроль участников специальной военной операции, комиссованных по ранению, демобилизованных. Особое внимание уделять семьям пропавших без вести и военнопленных участников. Организовать выезд к каждому совместно с отделами социальной защиты. Необходимо проводить полное информирование о всех мерах поддержки участников спецоперации и членов их семей. Все вопросы нужно решать индивидуально, и в режиме реального времени, - сообщила председатель комитета по делам семьи и детей министерства социальной защиты населения Республики Бурятия Эльвира Эрдыниева.

Уполномоченный по правам человека Юлия Жамбалова сообщила, что самыми проблемными вопросами являются обращения граждан по оказанию содействия в установлении местонахождения пропавших без вести военнослужащих и освобождение военнослужащих, попавших в плен.

В качестве дополнительных мер поддержки участников СВО Юлия Жамбалова внесла предложение по установлению региональных выплат участникам спецоперации за ранение и членам их семей по случаю их гибели.

Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Республике Бурятия Илья Михалёв рассказал, что основной целью фонда поддержки является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и семей погибших бойцов.

- Деятельность филиала направлена на выполнение задач по содействию в вопросах получения полагающихся мер социальной поддержки, включающих медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психолого-психотерапевтическую помощь, предоставление технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения, адаптации жилого помещения инвалидов, содействие в переобучении и трудоустройстве ветеранов, вовлечение ветеранов с инвалидностью в паралимпийское движение, участию в спортивных мероприятиях, по увековечиванию памяти ветеранов СВО с привлечением общественных организаций, объединений ветеранов, волонтерских движений, - сказал Илья Михалёв.

На Совете депутаты также заслушали доклады коллег из районов республики.

Вторым вопросом в повестке заседания был кадровый вопрос в органах местного самоуправления Республики Бурятия.

С докладом по этому вопросу выступил председатель комитета территориального развития администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия Юрий Ширабдоржиев. Он рассказал о состоянии кадровой политики.

- В целях развития местного самоуправления органы государственной власти Республики Бурятия активно взаимодействуют с органами местного самоуправления, проводят работу по оказанию органам местного самоуправления консультативной, методической поддержки, - сообщил он.

В целом, ситуация с кадрами в органах местного самоуправления не самая радужная. Наблюдается дефицит специалистов. Сотрудников отпугивает невысокая зарплата и отсутствие жилья. Однако эти проблемы понемногу решаются.

- Проблема кадровой составляющей, особенно в районах есть, не хватает муниципальных служащих, но работа ведется, делается все возможное, есть кадровый резерв. Для привлечения и удержания специалистов в Еравнинском районе построили дома для молодых специалистов, - резюмировал обсуждение вопроса председатель комитета Народного Хурала Республики Бурятия по государственному устройству, местному самоуправления, законности и вопросам государственной службы Петр Мордовской.

О примерном плане работы Совета представительных органов местного самоуправления при Народном Хурале Республики Бурятия на 2025 год рассказал Петр Мордовской.

Подводя итоги заседания Совета представительных органов местного самоуправления, председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов отметил, что на Совете обсудили важные вопросы о дополнительных мерах социальной поддержки семей участников специальной военной операции.

- Мы увидели, что в каждом районе проводится большая работа. мы вынесли ряд решений по дальнейшей работе, по оказанию и усилению помощи не только участникам СВО, но и их семьям. Народным Хуралом принят ряд законов, способствующих поддержке участников СВО, это, например, закон по освобождению от транспортного налога семей участников СВО. Поддерживаем участников СВО из категории детей-сирот. В первоочередном порядке им выделяются сертификаты на покупку жилья, вручено уже около 100 сертификатов. Принят закон о бесплатном выделении земельных участков для жилищного строительства. Приняты законы по поддержке детей – они имеют право на первоочередный прием в школы, детские сады. Дети участников СВО, обучающиеся в 5-11 классах по решению главы Бурятии получают бесплатное питание, в детсадах тоже питаются бесплатно. Сегодня Совет решил рекомендовать правительству Бурятии продолжить работу по адресному сопровождению участников специальной военной операции и членов их семей в решении жизненных вопросов в рамках межведомственного взаимодействия. Также заслушали доклад о состоянии кадровой политики в органах местного самоуправления в Республике Бурятия, утвердили примерный план работы Совета представительных органов местного самоуправления при Народном Хурале Республики Бурятия на 2025 год, - подытожил Владимир Павлов.





Фото: "Номер один"