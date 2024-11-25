Общество 25.11.2024 в 14:18
В Улан-Удэ благоустроят Александровский сад» и сквер на Фрунзе
На благоустройство Арбата денег не хватило
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ в следующем году благоустроят две общественные территории - «Александровский сад» и сквер на улице Фрунзе. Реконструкция пройдет по федеральному проекту «Формирование современной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Благоустройство Арбата не вошло в план на следующий год в связи с нехваткой финансирования, сообщили в Комитете городского хозяйства мэрии.
– Акцентом «Александровского сада» станут незавершенные арки, отсылающие к аркам Гостиных дворов, они будут освещаться в ночное время и создавать интересные видовые решения. Там, где располагается карта города, будет стела с историей Гостиных рядов с указанием расстояния от центра города до Москвы, - рассказал Дмитрий Ильин, архитектор проектной мастерской «Атриум», которая занимается разработкой проекта благоустройства территории.
Вторая общественная территория – сквер по ул. Фрунзе.
До 20 декабря Комитет городского хозяйства проводит общественное обсуждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий. Ознакомиться с ними можно по ссылке.
Предложения можно направлять в произвольной форме на электронный адрес: Tsyrendylykovsz@ulan-ude-eg.ru.
В «Александровском саду» планируется провести озеленение, благоустроить территорию часовни, сделать открытую беседку со скамьей, автопарковки, прогулочную зону со скамейками, урнами и освещением.
– Акцентом «Александровского сада» станут незавершенные арки, отсылающие к аркам Гостиных дворов, они будут освещаться в ночное время и создавать интересные видовые решения. Там, где располагается карта города, будет стела с историей Гостиных рядов с указанием расстояния от центра города до Москвы, - рассказал Дмитрий Ильин, архитектор проектной мастерской «Атриум», которая занимается разработкой проекта благоустройства территории.
Вторая общественная территория – сквер по ул. Фрунзе.
– Здесь мы сохранили детскую площадку и добавим площадку для воркаута. Центральную часть аллеи предлагаем сделать тематической – добавить стенды сложной формы с озелененной стенкой с отсылкой к 80-летию Победы, либо о жителях, которые здесь жили – художники, писатели, – рассказал на презентации Дмитрий Ильин.
До 20 декабря Комитет городского хозяйства проводит общественное обсуждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий. Ознакомиться с ними можно по ссылке.
Предложения можно направлять в произвольной форме на электронный адрес: Tsyrendylykovsz@ulan-ude-eg.ru.
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