В Улан-Удэ благоустроят Александровский сад» и сквер на Фрунзе

В «Александровском саду» планируется провести озеленение, благоустроить территорию часовни, сделать открытую беседку со скамьей, автопарковки, прогулочную зону со скамейками, урнами и освещением.







– Здесь мы сохранили детскую площадку и добавим площадку для воркаута. Центральную часть аллеи предлагаем сделать тематической – добавить стенды сложной формы с озелененной стенкой с отсылкой к 80-летию Победы, либо о жителях, которые здесь жили – художники, писатели, – рассказал на презентации Дмитрий Ильин.





