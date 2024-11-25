Общество 25.11.2024 в 15:20

Более 600 миллионов рублей пособия назначили будущим мамам

Пособие предоставляется работающим беременным женщинам или усыновившим ребенка в возрасте до трёх месяцев
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Текст: Служба информации "Номер один"
Более 600 миллионов рублей пособия назначили будущим мамам

С начала 2024 года отделение СФР по республике Бурятия назначило пособие по беременности и родам 4 400 будущим мамам. На пособие было направлено 664 миллиона рублей

- Мера поддержки предоставляется работающим женщинам, ожидающим ребенка либо усыновившим его в возрасте до трёх месяцев. Размер пособия зависит от среднего заработка женщины за два года, предшествующих отпуску по беременности и родам. Женщина, которая находилась в эти два года в декретном отпуске, может по заявлению работодателю заменить их предшествующими, если в этом случае размер пособия увеличится, - пояснил управляющий отделением СФР по Республике Бурятия Климентий Шомоев.

Пособие выплачивается единовременно за весь период отпуска. Его размер составляет 100% от среднего заработка.

Продолжительность отпуска по беременности и родам может составлять 140 календарных дней при нормальных родах, при осложненных родах — 156 дней и 194 дня - при многоплодной беременности. В 2024 году минимальный размер пособия за 140 дней отпуска составляет 88 565 рублей (без учета районного коэффициента), максимальный — 565 561 рубль.

Пособие по беременности и родам оформляется по месту работы женщины. Основанием для его назначения является электронный листок нетрудоспособности, который открывают на 30 неделе беременности.

Более подробную информацию о пособии можно уточнить в едином контакт-центре: 8(800)100-00-01 (звонок бесплатный, горячая линия работает круглосуточно).


Фото: loon.site

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