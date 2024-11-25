Общество 25.11.2024 в 15:23

Жителей Улан-Удэ штрафуют за хождение по льду

Пешеходов и водителей призывают не соваться на тонкий лед
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Текст: Лариса Ситник
Жителей Улан-Удэ штрафуют за хождение по льду
Фото: мэрия Улан-Удэ
Горожане, невзирая на неокрепший на реках лед, всеми силами предпринимают попытки сократить путь. И, как следствие, нарываются на штрафы.

Начальник МКУ «Безопасный город» Олег Лухнев рассказал о том, какие меры предпринимаются, чтобы спасти горожан от последствий их необдуманных действий.

- В целях предупреждения несчастных случаев установлено 15 знаков о запрете выхода и выезда автотранспортных средств на неокрепший лед. Администрация города определила наиболее опасные места, где автомобилисты сокращают путь: переезд из мкр. Поселье на остров Богородский, движение вдоль правого берега Селенги в мкр. Дивизионный, переезд через Уду в мкр. Восточный на Южлаг, а также переезд через Уду в мкр. Лазо, - сообщил Олег Лухнев.

Во всех этих местах установлены блоки и предупреждающие знаки, однако автомобилисты, невзирая на них, все равно пытаются сократить путь.

- Сейчас проводится блокировка береговой линии путем установки бетонных столбов. Регулярно проводятся рейды по выявлению на льду несовершеннолетних, эти сведения мы передаем сотрудникам ПДН, затем на родителей составляется административный протокол по ст. 5.35 «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», штраф составляет 500 рублей, - отметил начальник МКУ «Безопасный город».

Помимо пешеходов, штрафуют и водителей. Администрация города проводит рейды для привлечения к административной ответственности водителей по ст. 8.42 «Несанкционированный выезд на лед». Штраф составляет от 3000 до 5000.

- В целях недопущения происшествий ежедневно проводятся рейды в районе Речного порта и мкр. Тулунжа (Карьер). Там наблюдали на льду детей, любителей зимней рыбалки, - добавил Олег Лухнев.

Также чиновник отметил, что информационные знаки регулярно приходится менять – горожане их все время ломают и портят.

- Это острая проблема, сегодня установили, а завтра уже нет знаков, - сокрушается чиновник.

Что касается открытия единственной официальной переправы в Улан-Удэ в мкр. Мостовой, она откроется, как только толщина льда достигнет 50 см. Обычно это происходит в 20-х числах декабря.
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