Общество 26.11.2024 в 09:35

В Улан-Удэ отключат холодную воду

Воды не будет с 9 утра до 9 вечера
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ отключат холодную воду
Фото: архив «Номер один»
Сегодня с 9 утра до 9 вечера в Улан-Удэ отключат холодную воду на улицах Зеленоградская, Транспортных строителей и Рябиновая. Как сообщили в МУП «Водоканал», причина отключения - плановые работы по замене участка водопроводной трубы диаметром 100 мм.

«Приносим свои извинения за временные неудобства. Специалисты предприятия сделают всё возможное, чтобы завершить работы раньше озвученного времени», - обратились к горожанам в МУПе.

Список домов, попавших под отключение:


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