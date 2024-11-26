



Сегодня с 9 утра до 9 вечера в Улан-Удэ отключат холодную воду на улицах Зеленоградская, Транспортных строителей и Рябиновая. Как сообщили в МУП «Водоканал», причина отключения - плановые работы по замене участка водопроводной трубы диаметром 100 мм.«Приносим свои извинения за временные неудобства. Специалисты предприятия сделают всё возможное, чтобы завершить работы раньше озвученного времени», - обратились к горожанам в МУПе.Список домов, попавших под отключение: