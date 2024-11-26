В Бурятии ухудшилась обстановка на федеральной трассе

Снегопад, накаты и плохая видимость – такая обстановка сложилась сегодня утром на участке федеральной трассы «Байкал» от Выдрино до Большой речки. Хотя ограничений по движению транспорта на данном участке нет, водителей просят быть внимательными.«Помните про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдайте безопасное расстояние, будьте аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду во время снегопада следует снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие», - предупреждают в ГИБДД.Как сообщает вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7», сейчас на дороге идет уборка снега и противогололедная обработка.Тем временем на трассе «Байкал» в Иркутской области из-за снегопада ограничено движение большегрузного транспорта и автобусов на участке с 24 по 100-й километры.