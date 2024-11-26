Общество 26.11.2024 в 10:04
В Бурятии ухудшилась обстановка на федеральной трассе
Водителей просят быть предельно внимательными
Текст: Андрей Константинов
Снегопад, накаты и плохая видимость – такая обстановка сложилась сегодня утром на участке федеральной трассы «Байкал» от Выдрино до Большой речки. Хотя ограничений по движению транспорта на данном участке нет, водителей просят быть внимательными.
«Помните про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдайте безопасное расстояние, будьте аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду во время снегопада следует снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие», - предупреждают в ГИБДД.
Как сообщает вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7», сейчас на дороге идет уборка снега и противогололедная обработка.
Тем временем на трассе «Байкал» в Иркутской области из-за снегопада ограничено движение большегрузного транспорта и автобусов на участке с 24 по 100-й километры.
«Помните про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдайте безопасное расстояние, будьте аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду во время снегопада следует снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие», - предупреждают в ГИБДД.
Как сообщает вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7», сейчас на дороге идет уборка снега и противогололедная обработка.
Тем временем на трассе «Байкал» в Иркутской области из-за снегопада ограничено движение большегрузного транспорта и автобусов на участке с 24 по 100-й километры.