В Бурятии Фонд капитального ремонта проводит акцию по списанию пени

Подробная информация об акции и формы заявлений размещены на официальном сайте Фонда в разделе «Собственникам», также задолженность без комиссий можно оплатить на сайте Фонда в разделе «Личный кабинет».





В преддверии Нового года Фонд капитального ремонта Республики Бурятия в очередной раз проводит акцию по списанию пени. Она продлится с 1 декабря 2024 года по 31 января 2025 года. Принять участие в акции могут как физические, так и юридические лица на всей территории республики, оплатившие задолженность с учетом начислений за декабрь или январь соответственно и не имеющие вступившее в законную силу решение суда.Акция носит заявительный характер, т.е. собственнику необходимо оплатить задолженность, написать заявление в адрес Фонда и направить его с приложением чека любым удобным способом: обратиться лично в Фонд в часы его работы – с понедельника по четверг с 08:30 до 17:30 и в пятницу с 08:30 до 16:30. Для удобства собственников прием заявлений будет вестись без перерыва на обед. Также заявление можно направить по электронной почте или Почтой России и через все отделения ЕИРЦ.Такую акцию Фонд проводит с 2018 года - уже шестой год подряд. За этот период в акции приняли участие более 14 тысяч собственников, которые погасили задолженность на сумму более 89 млн. рублей. Общая дебиторская задолженность на текущий момент составляет порядка 450 млн. рублей.Благодаря плановой работе Фонда по сокращению дебиторской задолженности уровень собираемости взносов увеличился с 46% в 2015 году до 100% к 2023 году. Текущий уровень собираемости взносов составляет 95,44%.«С учетом того, что с сентября текущего года повысился размер государственной пошлины при взыскании задолженности по взносам на капитальный ремонт, у собственников есть возможность оплатить задолженность без пени и не неся дополнительные расходы на судебные издержки» - отмечает заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Светлана Овчинникова.