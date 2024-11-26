Мэрия Улан-Удэ передала два квадрокоптера бойцам танковой бригады

По просьбам военнослужащих мэрия Улан-Удэ отправила бойцам из 5-й Гвардейской танковой бригады два усовершенствованных квадрокоптера DJI Mavic 3T.«Дроны оборудованы передовой тепловизионной камерой. Благодаря этому они способны с высокой точностью выявлять тепловые аномалии и обнаруживать противника», - сообщили в мэрии.Военные поблагодарили мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова за предоставленную технику. Отметим, что городская администрация регулярно отправляет на передовую необходимое оборудование и снаряжение.