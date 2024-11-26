Общество 26.11.2024 в 10:58
Мэрия Улан-Удэ передала два квадрокоптера бойцам танковой бригады
Дроны оборудованы тепловизорами и способны точно выявлять противника
Текст: Андрей Константинов
По просьбам военнослужащих мэрия Улан-Удэ отправила бойцам из 5-й Гвардейской танковой бригады два усовершенствованных квадрокоптера DJI Mavic 3T.
«Дроны оборудованы передовой тепловизионной камерой. Благодаря этому они способны с высокой точностью выявлять тепловые аномалии и обнаруживать противника», - сообщили в мэрии.
Военные поблагодарили мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова за предоставленную технику. Отметим, что городская администрация регулярно отправляет на передовую необходимое оборудование и снаряжение.
«Дроны оборудованы передовой тепловизионной камерой. Благодаря этому они способны с высокой точностью выявлять тепловые аномалии и обнаруживать противника», - сообщили в мэрии.
Военные поблагодарили мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова за предоставленную технику. Отметим, что городская администрация регулярно отправляет на передовую необходимое оборудование и снаряжение.
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