Общество 26.11.2024 в 11:06
В Улан-Удэ собирают главную городскую ёлку
Верхушка конструкции уже украшена живыми соснами
В Улан-Удэ начали собирать главную городскую елку. Верхушка конструкции уже украшена живыми соснами.
- Вскоре мы сможем насладиться её праздничным видом во всей красе. Кроме того, установлены новогодние павильоны, а также стартовала сборка ледяных горок, - сообщили в мэрии города.
Все деревья, используемые для украшения, были взяты с противопожарных разрывов.
Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ