Общество 26.11.2024 в 11:06

В Улан-Удэ собирают главную городскую ёлку

Верхушка конструкции уже украшена живыми соснами
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ собирают главную городскую ёлку

В Улан-Удэ начали собирать главную городскую елку. Верхушка конструкции уже украшена живыми соснами.

- Вскоре мы сможем насладиться её праздничным видом во всей красе. Кроме того, установлены новогодние павильоны, а также стартовала сборка ледяных горок, - сообщили в мэрии города.

Все деревья, используемые для украшения, были взяты с противопожарных разрывов.

 

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ

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