В Улан-Удэ собирают главную городскую ёлку

В Улан-Удэ начали собирать главную городскую елку. Верхушка конструкции уже украшена живыми соснами.

- Вскоре мы сможем насладиться её праздничным видом во всей красе. Кроме того, установлены новогодние павильоны, а также стартовала сборка ледяных горок, - сообщили в мэрии города.

Все деревья, используемые для украшения, были взяты с противопожарных разрывов.

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ