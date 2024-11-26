В Улан-Удэ грейдеры убирают снежные накаты с дорог

С начала снегопада каждую ночь грейдеры очищают дороги от снежных накатов. Они срезают снежные и ледяные наросты на проезжей части. Днём аналогичные работы проводят мини-погрузчики, сообщили в комбинате по благоустройству.

Дорожные машины отвалом сдвигают снежные валы к прибордюрной части. Затем тракторные щетки сметают снег и чистят остановочные карманы и перекрестки.

Три мини-трактора каждую ночь подметают пешеходные дорожки в трех районах города.

В 06:00 утра начинается ручная уборка дорог и вывоз собранного ночью снега. Уборщики территорий с помощью мини-погрузчиков загружают снег в самосвалы для дальнейшего вывоза в специальные места временного складирования.

Сообщить о необходимости подсыпки или уборки городских улиц можно по телефонам: 379-646, 380-838

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ