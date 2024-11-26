Общество 26.11.2024 в 13:40

Бурятия - активный участник Всероссийского конкурса лучших проектов ДФО

Благодаря этому города и села качественно меняют свой облик
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Текст: Иван Иванов
Бурятия - активный участник Всероссийского конкурса лучших проектов ДФО
Фото: Минстрой Бурятии
Благодаря выигранным конкурсам, проводимым в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», города и села Бурятии качественно меняют свой облик.

С введением специального конкурса для малых городов Дальневосточного федерального округа шансов на победу становится больше у населенных пунктов численностью более пяти тысяч жителей. Таковым селом-победителем конкурса среди муниципальных образований ДФО стал Кабанск.

«Мы рады, что удается нашим селам участвовать в конкурсах по благоустройству. Это дает большие возможности для улучшения качества жизни на селе, в малых городах. Количество современных красивых территорий увеличивается, и мы будем стремиться к росту числа участников», - отметил заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Александр Маренич.

Грант в 50 млн рублей позволил создать современное, яркое, многофункциональное пространство. Построены площадки детские, для сезонных инсталляций, под торговые павильоны, игр с мячом, а также полноценная скейт-площадка.

В 2023 году гранты на благоустройство выиграли шесть населенных пунктов Бурятии. Благодаря этому общественные пространства обновляются в городах Северобайкальск, Гусиноозерск, Закаменск, селах Кабанск, Сотниково и Кырен.

Активный участник федерального конкурса среди муниципальных образований ДФО - г. Закаменск. Дизайн-проекты благоустройства Закаменска вышли в финал в двух конкурсах среди муниципальных образований ДФО. По их результатам выделены гранты в размере 100 и 50 млн рублей соответственно.



Проект «Связь времен» г. Закаменска разделен на два этапа. Благоустройство охватывает улицы Ленина, центральную площадь, а также пространство между детской поликлиникой и стоматологией. Таким образом, идет формирование единого облика уличных пространств Закаменска. Данный проект может дать толчок к благоустройству других фрагментов уличной сети города. Пешеходные тротуары по ул. Ленина реорганизуются в озелененный бульвар, равномерно распределяются по всей улице зоны отдыха и парковки. У Дома культуры создается пространство с амфитеатром. Он может использоваться одновременно как сцена, так и зрительная зона. В зоне сквера у детской поликлиники формируется пространство с детскими площадками для детей разных возрастов. Работы завершаются в этом году.  

Всего в этом году на конкурс было подано шесть заявок, три из которых получили федеральную поддержку. Победителями стали села Онохой, Каменск, Хоринск. Таким образом, в 2024-2025 годах в селах и малых городах Бурятии будет благоустроено девять общественных пространств.
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