В Муйском районе открыли мост после реконструкции

В Муйском районе открыли движение по мосту после реконструкции. Старый мост на этом участке был построен в 1976 году.

На 368 км региональной дороги Северобайкальск-Новый Уоян-Таксимо возвели новый железобетонный мост через реку Муякан протяженностью 100 метров. Старый деревянный мост реконструировали по республиканской госпрограмме «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства». Стоимость объекта — 411 млн рублей.

Старый мост на этом участке был построен в 1976 году из металлических конструкций с деревянным настилом и находился в аварийном состоянии. Ремонт моста был необходим, чтобы обеспечить безопасность и улучшить качество дорожного движения на данном участке дороги.





На новом мосту установили береговые и промежуточные опоры, оборудовали тротуары для пешеходов, подходы к мосту, обеспечили водоотвод, установили барьерное и перильное ограждения.

- В рамках реконструкции мы увеличили габариты моста. Теперь вместо однополосного деревянного здесь железобетонный двухполосный мост, который будет радовать автомобилистов, — отметил заместитель руководителя по капитальному строительству ГКУ «Бурятрегионавтодор» Юрий Воробьев.



В этом году по республиканской госпрограмме «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства» было выделено 226 млн рублей на реконструкцию четырех мостов в Баунтовском, Муйском, Тарбагатайском и Тункинском районах.

Фото: минтранс РБ