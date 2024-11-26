Общество 26.11.2024 в 13:50

В Муйском районе открыли мост после реконструкции

Затраты на ремонт составили 411 миллионов рублей
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Муйском районе открыли мост после реконструкции

В Муйском районе открыли движение по мосту после реконструкции. Старый мост на этом участке был построен в 1976 году.

На 368 км региональной дороги Северобайкальск-Новый Уоян-Таксимо возвели новый железобетонный мост через реку Муякан протяженностью 100 метров. Старый деревянный мост реконструировали по республиканской госпрограмме «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства». Стоимость объекта — 411 млн рублей.

Старый мост на этом участке был построен в 1976 году из металлических конструкций с деревянным настилом и находился в аварийном состоянии. Ремонт моста был необходим, чтобы обеспечить безопасность и улучшить качество дорожного движения на данном участке дороги.


На новом мосту установили береговые и промежуточные опоры, оборудовали тротуары для пешеходов, подходы к мосту, обеспечили водоотвод, установили барьерное и перильное ограждения.

- В рамках реконструкции мы увеличили габариты моста. Теперь вместо однополосного деревянного здесь железобетонный двухполосный мост, который будет радовать автомобилистов, — отметил заместитель руководителя по капитальному строительству ГКУ «Бурятрегионавтодор» Юрий Воробьев.

В этом году по республиканской госпрограмме «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства» было выделено 226 млн рублей на реконструкцию четырех мостов в Баунтовском, Муйском, Тарбагатайском и Тункинском районах.

 

Фото: минтранс РБ

Все новости

В Бурятии выделят дополнительные средства на содержание дорог
26.11.2024 в 15:19
Житель Улан-Удэ «утеплил» двигатель коноплей
26.11.2024 в 15:03
В Бурятии дополнительно профинансируют социальные контракты
26.11.2024 в 15:00
Атлантический циклон несет в Бурятию снег, ветер и плюсовую температуру
26.11.2024 в 14:45
Раненому бойцу из Бурятии отказали в отпуске
26.11.2024 в 14:28
В Бурятии завершается реконструкция Большереченского рыбзавода
26.11.2024 в 14:24
Проблему грунтовых вод в центре Улан-Удэ решат с помощью иглофильтров
26.11.2024 в 14:08
Реалити-шоу с кражей устроили бизнесмену два жителя Бурятии
26.11.2024 в 14:03
В Муйском районе открыли мост после реконструкции
26.11.2024 в 13:50
Бурятия - активный участник Всероссийского конкурса лучших проектов ДФО
26.11.2024 в 13:40
ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

Читайте также
В Бурятии дополнительно профинансируют социальные контракты
Эта одна из самых популярных мер поддержки
26.11.2024 в 15:00
Атлантический циклон несет в Бурятию снег, ветер и плюсовую температуру
Незавидная погода ожидает жителей республики в ближайшие три дня
26.11.2024 в 14:45
Раненому бойцу из Бурятии отказали в отпуске
Несмотря на решение ВВК, военного снова направили в место дислокации
26.11.2024 в 14:28
Проблему грунтовых вод в центре Улан-Удэ решат с помощью иглофильтров
Это поможет предотвратить проникновение грунтовых вод в строительные траншеи
26.11.2024 в 14:08
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru