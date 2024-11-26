Раненому бойцу из Бурятии отказали в отпуске

В октябре 2024 года к Уполномоченному по правам человека в Бурятии обратилась сестра военнослужащего с просьбой оказать помощь в предоставлении ему отпуска. Как рассказала женщина, в августе 2024 года при выполнении боевого задания в зоне СВО её брат получил осколочные ранения лица, ноги, плеча и перелом руки. Бойца эвакуировали в военный госпиталь для оказания помощи. После лечения врачи признали военного временно не годным к службе с предоставлением отпуска на 60 суток.Однако командование части заключение военно-врачебной комиссии госпиталя проигнорировало. Бойца снова направили в место дислокации.По данному факту Юлия Жамбалова направила обращение в военную прокуратуру. В ходе проверки нарушения подтвердились. Виновниками такой ситуации оказались должностные лица медицинской службы войсковой части, которые пренебрегли решением врачебной комиссии.«В связи с выявленным нарушением закона командиру части внесено представление с требованием исполнить решение военно-врачебной комиссии в отношении подчиненного военнослужащего», - рассказали в аппарате Уполномоченного по правам человека.