Общество 26.11.2024 в 14:28

Раненому бойцу из Бурятии отказали в отпуске

Несмотря на решение ВВК, военного снова направили в место дислокации
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Раненому бойцу из Бурятии отказали в отпуске
Фото: архив «Номер один»
В октябре 2024 года к Уполномоченному по правам человека в Бурятии обратилась сестра военнослужащего с просьбой оказать помощь в предоставлении ему отпуска. Как рассказала женщина, в августе 2024 года при выполнении боевого задания в зоне СВО её брат получил осколочные ранения лица, ноги, плеча и перелом руки. Бойца эвакуировали в военный госпиталь для оказания помощи. После лечения врачи признали военного временно не годным к службе с предоставлением отпуска на 60 суток.

Однако командование части заключение военно-врачебной комиссии госпиталя проигнорировало. Бойца снова направили в место дислокации.

По данному факту Юлия Жамбалова направила обращение в военную прокуратуру. В ходе проверки нарушения подтвердились. Виновниками такой ситуации оказались должностные лица медицинской службы войсковой части, которые пренебрегли решением врачебной комиссии.

«В связи с выявленным нарушением закона командиру части внесено представление с требованием исполнить решение военно-врачебной комиссии в отношении подчиненного военнослужащего», - рассказали в аппарате Уполномоченного по правам человека.
Теги
спецоперация

Все новости

В Бурятии выделят дополнительные средства на содержание дорог
26.11.2024 в 15:19
Житель Улан-Удэ «утеплил» двигатель коноплей
26.11.2024 в 15:03
В Бурятии дополнительно профинансируют социальные контракты
26.11.2024 в 15:00
Атлантический циклон несет в Бурятию снег, ветер и плюсовую температуру
26.11.2024 в 14:45
Раненому бойцу из Бурятии отказали в отпуске
26.11.2024 в 14:28
В Бурятии завершается реконструкция Большереченского рыбзавода
26.11.2024 в 14:24
Проблему грунтовых вод в центре Улан-Удэ решат с помощью иглофильтров
26.11.2024 в 14:08
Реалити-шоу с кражей устроили бизнесмену два жителя Бурятии
26.11.2024 в 14:03
В Муйском районе открыли мост после реконструкции
26.11.2024 в 13:50
Бурятия - активный участник Всероссийского конкурса лучших проектов ДФО
26.11.2024 в 13:40
ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

Читайте также
В Бурятии дополнительно профинансируют социальные контракты
Эта одна из самых популярных мер поддержки
26.11.2024 в 15:00
Атлантический циклон несет в Бурятию снег, ветер и плюсовую температуру
Незавидная погода ожидает жителей республики в ближайшие три дня
26.11.2024 в 14:45
Проблему грунтовых вод в центре Улан-Удэ решат с помощью иглофильтров
Это поможет предотвратить проникновение грунтовых вод в строительные траншеи
26.11.2024 в 14:08
В Муйском районе открыли мост после реконструкции
Затраты на ремонт составили 411 миллионов рублей
26.11.2024 в 13:50
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru