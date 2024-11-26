Север Бурятии становится краше

Город Северобайкальск и Северо-Байкальский район Бурятии – одни из самых отдаленных. Со столицей Бурятии их разделяют сотни километров. Но, несмотря на удаленность от Улан-Удэ республики, жизнь на севере год от года становится уютнее и комфортнее. Там, также как и в других районах и городах Бурятии, завершается очередной год реализации программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Набережная, парк и дворы в столице БАМа

Столица БАМа - именно так в народе называют Северобайкальск. Это самый крупный населенный пункт на Байкале, чья история тесно переплетена с легендарной всесоюзной стройкой Байкало-Амурской магистрали. Сегодня Северобайкальск преображается благодаря участию в нацпроектах.

- Мы очень рады, что есть такой проект «Формирование комфортной городской среды». На протяжении пяти лет в Северобайкальске мы благоустраиваем общественные пространства и дворовые территории. В текущем году благоустройство прошло на четырех дворовых территориях – ул. Мира, 26 и 28 и ул. Мира 22, 24. Благоустройство дворовых территорий мы разделили на этапы. В этом году провели первый этап – сделали тротуары, поставили МАФы, проложили инженерные сети. В следующем году сделаем дворовые проезды, - рассказывает «Номер один» первый заместитель главы администрации города Северобайкальск Максим Зыков.

Также в этом году в Северобайкальске сделали сухой фонтан, который стал настоящим спасением в жаркую погоду.

Не первый год продолжается благоустройство Центрального городского парка. Возможность благоустройства парка появилась в 2017 году, так как с этого года на территории Северобайкальска началась реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Благоустройство парка осуществляется поэтапно в рамках средств субсидии, предоставленных на реализацию данного проекта.

В 2017-2018 годах в парке появились пешеходные дорожки, скамейки, урны, освещение, игровое оборудование для детской площадки.

В 2019 году продолжили строительство пешеходных дорожек, установили скамейки, урны, новые опоры и светильники декоративного освещения, приобрели сценическую конструкцию для центральной площадки городского парка, построили скейт-площадку, для которой также приобрели рампы и ограждения, приобрели детское игровое оборудование.

В 2020 году за счет средств проекта «Формирование комфортной городской среды» и средств проекта «Народный бюджет» начали реализацию проекта входной группы парка с декоративными колоннами, подсветкой, входной площадкой и малыми архитектурными формами.

В 2022 году на территории входной зоны в городской парк обустроили пешеходный фонтан со светодиодной подсветкой.

В 2023 году входную зону городского парка дополнили павильоном с общественным туалетом.

В 2024 году произвели благоустройство площадки за входной группой городского парка.

Помимо Центрального парка, в Северобайкальске идет обустройство набережной, где появился новый парк «Северное сияние». Благодаря победе в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022 году в Северобайкальске реализовали 1 этап благоустройства набережной. Повторная победа позволила продолжить благоустройство в 2024 году и реализовать вторую очередь проекта.

Благоустройство береговой зоны включает в себя несколько мероприятий: установку ротонды, расстановку удобных скамеек, создание смотровой площадки, установку ограждения и лестницы, а также освещение парковыми светильниками в пушкинском стиле. Эта новая территория будет дополнением к существующей смотровой площадке на берегу Байкала, которая уже стала любимым местом для отдыха и фотосессий.



Парк "Северное сияние" в Северобайкальске

- Проект парка дважды стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. По завершению всех работ парк станет достойным украшением города, - рассказал заместитель министра строительства и модернизации ЖКК Бурятии Александр Маренич.

В 2024 году жители Северобайкальска в рамках всероссийского голосования за объекты благоустройства на 2025 год выбирали между двумя общественными территориями. Большинством голосов выбрана территория, прилегающая к памятнику воинам-северобайкальцам, где в новом году появится новое мощение из брусчатки, будет обеспечена доступность для маломобильных групп населения, обустроена центральная лестница, а также обновлено освещение с помощью грунтовых архитектурных светильников.

В память о павших бойцах

В 2024 году благоустроили территории и в Северо-Байкальском районе - преобразились пространства в Новом Уояне и Нижнеангарске.

В поселке Новый Уоян благоустроили Аллею воинов-интернациалистов по ул. Добровольцев. Там установили памятник с мемориальным огнем, флагштоками, лавочками и урнами, а также сделали мостик. Появились информационные таблички со списком участников боевых действий, погибших во время вооруженного конфликта.



Аллея воинов-интернационалистов в пос. Новый Уоян

- Благоустройство аллеи прежде всего важно для патриотического воспитания нашего юного поколения. Надеемся, современная благоустроенная территория станет комфортным и безопасным местом отдыха для жителей, - отметили ветераны поселка Новый Уоян.





Мемориал в пос. Новый Уоян



В поселке Нижнеангарск благоустроили участок мемориального комплекса с братской могилой на площади Советов.



В поселке Нижнеангарск благоустроили участок мемориального комплекса с братской могилой на площади Советов.

- Благоустроенная территория – это визитная карточка любого населённого пункта. Такие программы, как «Жилье и городская среда», позволяют создавать комфортные общественные территории в том числе и в небольших отдаленных населенных пунктах. Я очень рад, что наши жители района очень активны в выборе объектов для преображения, о чем говорят результаты онлайн-голосования, - говорит глава Северо-Байкальского района Игорь Пухарев.

Помимо этого, в поселке Нижнеангарск благоустроили две дворовые территории по адресам: ул. Ленина 36а и ул. Ленина 117/в. На ул. Ленина 117/в забетонировали площадки и дорожки перед подъездом. По ул. Ленина 36а установили скамейки для отдыха жителей и забетонировали дорожки.

- Благодаря реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» у нас становится всё больше благоустроенных и отремонтированных дворов с игровыми площадками, освещением, скамейками и урнами, - считает жительница поселка Нижнеангарск Людмила Фролова.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированный президентом России В.В. Путина, направлен на создание нового облика поселений, обновление общественных пространств, чтобы помочь регионам, сохранив свой колорит и неповторимую архитектуру, создать атмосферу комфорта и безопасности, в которой людям разного возраста одинаково приятно жить, работать и активно отдыхать.





Фото: предоставлено администрацией города Северобайкальск и администрацией Северо-Байкальского района