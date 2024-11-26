Общество 26.11.2024 в 15:00

В Бурятии дополнительно профинансируют социальные контракты

Эта одна из самых популярных мер поддержки
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии дополнительно профинансируют социальные контракты

В Бурятии дополнительно профинансируют социальные контракты. Эта одна из самых популярных мер поддержки. Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой обеспечить своевременные и полные выплаты по социальным контрактам.

Правительство Российской Федерации оказывает финансовую поддержку малоимущим гражданам страны через социальные контракты, которые позволяют пройти переобучение или получить средства на открытие бизнеса (до 350 тыс. рублей) или развитие личного подсобного хозяйства (до 200 тыс. рублей).

В Бурятии благодаря социальному контракту многие становятся самозанятыми. За 10 месяцев 2023 года финансовую поддержку получили 719 человек (250,2 млн руб.), а в 2024 году — уже 820 человек (254,6 млн руб.).

Многие открывают свое дело - магазин, парикмахерскую, фермерское хозяйство или получают после обучения новую профессию.

Более 1,7 тыс. жителей республики заключили социальные контракты с начала года, из них 22% — многодетные семьи. Малообеспеченные родители в течение полугода получают помощь на приобретение детских товаров.

 

Фото: Номер один

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