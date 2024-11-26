Общество 26.11.2024 в 16:21

Улицы Улан-Удэ продолжают посыпать песком

В первую очередь песком посыпают подъемы, спуски, перекрестки и развязки дорог
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Текст: Служба информации "Номер один"
Улицы Улан-Удэ продолжают посыпать песком

Улицы Улан-Удэ продолжают посыпать песком. В первую очередь песком посыпают подъемы, спуски, перекрестки и развязки дорог.

- Тротуары, лестницы, территории возле остановок и пешеходных переходов подсыпали сегодня на улицах Советская, Куйбышева, Борсоева, Сухэ-Батора, Кабанская и других. Пескоразбрасыватели, в первую очередь отрабатывают подъемы, спуски, перекрестки и развязки дорог. Управляющие компании также расчищают территории, прилегающие к жилым домам, - сообщили в администрации города.

Горожане могут сообщить о необходимости дополнительной подсыпки или уборки снега на улицах города, позвонив в круглосуточную диспетчерскую службу комбината по благоустройству по телефонам: 698-489 и 379-646.

Если требуется уборка придомовой территории, позвоните в свою управляющую компанию.

 

Фото: администрация Улан-Удэ

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