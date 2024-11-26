Общество 26.11.2024 в 16:54

В Улан-Удэ продолжается круглосуточная подсыпка дорог

По городу работает 7 пескоразбрасывателей
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ продолжается круглосуточная подсыпка дорог

Сейчас на линии работает 7 пескоразбрасывателей. В первую очередь подсыпаются наиболее опасные участки на оживленных улицах. Это крутые спуски и подъемы, перекрестки, остановочные карманы и пешеходные переходы.


- На городских дорогах образовывается стекловидная наледь. Это связано с перепадами температур и большим воздействием автошин. Уважаемые участники дорожного движения, будьте осторожны и внимательны на дорогах, - сообщили в мэрии города.

Сообщить о необходимости подсыпки и уборки городских улиц жители могут круглосуточно по телефонам диспетчерской службы комбината: 379-646, 380-838

 

Фото: администрация Улан-Удэ

Теги
администрация улан-удэ подсыпка улиц

Все новости

Для участников СВО запущен сайт-справочник по мерам поддержки
26.11.2024 в 17:47
Житель Улан-Удэ избил женщину и свернул ей шею
26.11.2024 в 17:45
В Улан-Удэ 2025 год предложили объявить Годом патриотического воспитания
26.11.2024 в 17:38
В Улан-Удэ неизвестные поджигают двери квартир
26.11.2024 в 17:34
Школьник из Бурятии выиграл на Всероссийском агроконкурсе теплицу
26.11.2024 в 17:27
В Бурятии прозвучит Байкальский Рождественский фестиваль
26.11.2024 в 17:11
«Родила в ведро и вынесла на веранду»
26.11.2024 в 16:58
В Улан-Удэ продолжается круглосуточная подсыпка дорог
26.11.2024 в 16:54
Дизайнеры Бурятии презентуют свои коллекции
26.11.2024 в 16:49
Жителя Бурятии лишили выплат за погибшего на СВО сына
26.11.2024 в 16:39
ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

Читайте также
Для участников СВО запущен сайт-справочник по мерам поддержки
Он направлен на психологическую и социальную помощь участникам и ветеранам СВО, а также их близким
26.11.2024 в 17:47
В Улан-Удэ 2025 год предложили объявить Годом патриотического воспитания

Такое предложение выдвинула администрация города

26.11.2024 в 17:38
Школьник из Бурятии выиграл на Всероссийском агроконкурсе теплицу
Финал конкурса прошел в технопарке Физтех-лицея в Москве
26.11.2024 в 17:27
Жителя Бурятии лишили выплат за погибшего на СВО сына
Суд посчитал, что мужчина недостоин быть получателем этих денег
26.11.2024 в 16:39
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru