В Улан-Удэ продолжается круглосуточная подсыпка дорог

Сейчас на линии работает 7 пескоразбрасывателей. В первую очередь подсыпаются наиболее опасные участки на оживленных улицах. Это крутые спуски и подъемы, перекрестки, остановочные карманы и пешеходные переходы.





- На городских дорогах образовывается стекловидная наледь. Это связано с перепадами температур и большим воздействием автошин. Уважаемые участники дорожного движения, будьте осторожны и внимательны на дорогах, - сообщили в мэрии города.

Сообщить о необходимости подсыпки и уборки городских улиц жители могут круглосуточно по телефонам диспетчерской службы комбината: 379-646, 380-838

Фото: администрация Улан-Удэ