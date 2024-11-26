Школьник из Бурятии выиграл на Всероссийском агроконкурсе теплицу. Финал конкурса прошел в технопарке Физтех-лицея в Москве.

- Андрей Поспелов, ученик подшефного агрокласса Новоселенгинской школы, участвовал в финале Всероссийского конкурса «Школьный агростартап» и завоевал специальный приз от Россельхозбанка — теплицу для школы! Юноша презентовал свой бизнес-проект «Создание станции по выращиванию лекарственных растений», - сообщили в пресс-службе БГСХА им. В.Р. Филлипова.

Андрей - активный участник всех мероприятий, проходящих в академии, это АгроНТРИ, Агросмена, Агрослет и многих других.

Финал конкурса прошел в технопарке Физтех-лицея в Москве. Это уникальное событие объединило 30 команд-финалистов, которые продемонстрировали талантливые бизнес-идеи в области растениеводства, животноводства, сельского туризма и свободного направления.





Фото: Номер один