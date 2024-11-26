В Улан-Удэ 2025 год предложили объявить Годом патриотического воспитания

Сегодня, 26 ноября, на заседании комитета по социальной политике горсовета Улан-Удэ под председательством зампредседателя комитета Михаила Босхолова депутаты обсудили тематику следующего года, а также финансирование на тематические мероприятия.

2025 году наша страна отметит 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне. В России и странах СНГ 2025 год планируют объявить Годом 80-летия победы и Годом мира и единства в борьбе с нацизмом. От повестки не отойдет и Улан-Удэ. Поэтому 2025 год в столице Бурятии предложили объявить Годом патриотического воспитания.

- В целях развития и совершенствования системы патриотического воспитания граждан, сохранения исторической преемственности поколений, воспитания патриотов России, а также подготовки к предстоящему 80-летнему юбилею победы в Великой Отечественной Войне администрация г. Улан-Удэ предлагает объявить 2025 года Годом патриотического воспитания, - сообщил и.о. председателя комитета по социальной и молодежной политике Администрации Улан-Удэ Михаил Иванов.

В бюджете города на проведение мероприятий в рамках плана тематического года предусмотрено три миллиона рублей.

Члены комитета идею поддержали единогласно, в свою очередь отметив, что мероприятия должны в точности соответствовать тематике года, а акцент должен быть на подрастающем поколении.

Депутаты отметили, что нужно углубиться в тематику и понять, что нужно молодежи для того, чтобы захотеть остаться жить в Улан-Удэ. Прозвучало несколько предложений. Так, депутаты предложили организовывать поездки в разные микрорайоны города для школьников и там рассказывать, чем примечателен микрорайон, какие известные горожане там проживали и пр. Также народные избранники предложили организовывать экскурсии на крупные предприятия и заводы Улан-Удэ.

Среди других предложений – снять небольшие фильмы и показывать их на классных часах. В фильмах школьникам показывались бы интересные, памятные места в Улан-Удэ, фабрики и заводы, герои войны и пр.

Также было предложено поручить разработать Музею истории города специальную программу по Пушкинской карте «Улан-Удэ патриотический» и проводить экскурсии по предприятиям.

Народные избранники предложили финансово усилить мероприятия тематического года с помощью грантовой поддержки.

Окончательное решение будет принято на сессии Улан-Удэнского горсовета.





Фото: пресс-служба Горсовета