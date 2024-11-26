Общество 26.11.2024 в 17:38

В Улан-Удэ 2025 год предложили объявить Годом патриотического воспитания

Такое предложение выдвинула администрация города

A- A+
Текст: Лариса Ситник
В Улан-Удэ 2025 год предложили объявить Годом патриотического воспитания

Сегодня, 26 ноября, на заседании комитета по социальной политике горсовета Улан-Удэ под председательством зампредседателя комитета Михаила Босхолова депутаты обсудили тематику следующего года, а также финансирование на тематические мероприятия.

2025 году наша страна отметит 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне. В России и странах СНГ 2025 год планируют объявить Годом 80-летия победы и Годом мира и единства в борьбе с нацизмом. От повестки не отойдет и Улан-Удэ. Поэтому 2025 год в столице Бурятии предложили объявить Годом патриотического воспитания.

- В целях развития и совершенствования системы патриотического воспитания граждан, сохранения исторической преемственности поколений, воспитания патриотов России, а также подготовки к предстоящему 80-летнему юбилею победы в Великой Отечественной Войне администрация г. Улан-Удэ предлагает объявить 2025 года Годом патриотического воспитания, - сообщил и.о. председателя комитета по социальной и молодежной политике Администрации Улан-Удэ Михаил Иванов.

В бюджете города на проведение мероприятий в рамках плана тематического года предусмотрено три миллиона рублей.

Члены комитета идею поддержали единогласно, в свою очередь отметив, что мероприятия должны в точности соответствовать тематике года, а акцент должен быть на подрастающем поколении.

Депутаты отметили, что нужно углубиться в тематику и понять, что нужно молодежи для того, чтобы захотеть остаться жить в Улан-Удэ. Прозвучало несколько предложений. Так, депутаты предложили организовывать поездки в разные микрорайоны города для школьников и там рассказывать, чем примечателен микрорайон, какие известные горожане там проживали и пр. Также народные избранники предложили организовывать экскурсии на крупные предприятия и заводы Улан-Удэ.

Среди других предложений – снять небольшие фильмы и показывать их на классных часах. В фильмах школьникам показывались бы интересные, памятные места в Улан-Удэ, фабрики и заводы, герои войны и пр.

Также было предложено поручить разработать Музею истории города специальную программу по Пушкинской карте «Улан-Удэ патриотический» и проводить экскурсии по предприятиям.

Народные избранники предложили финансово усилить мероприятия тематического года с помощью грантовой поддержки.

Окончательное решение будет принято на сессии Улан-Удэнского горсовета.


Фото: пресс-служба Горсовета

Теги
горсовет патриотизм депутаты

Все новости

Для участников СВО запущен сайт-справочник по мерам поддержки
26.11.2024 в 17:47
Житель Улан-Удэ избил женщину и свернул ей шею
26.11.2024 в 17:45
В Улан-Удэ 2025 год предложили объявить Годом патриотического воспитания
26.11.2024 в 17:38
В Улан-Удэ неизвестные поджигают двери квартир
26.11.2024 в 17:34
Школьник из Бурятии выиграл на Всероссийском агроконкурсе теплицу
26.11.2024 в 17:27
В Бурятии прозвучит Байкальский Рождественский фестиваль
26.11.2024 в 17:11
«Родила в ведро и вынесла на веранду»
26.11.2024 в 16:58
В Улан-Удэ продолжается круглосуточная подсыпка дорог
26.11.2024 в 16:54
Дизайнеры Бурятии презентуют свои коллекции
26.11.2024 в 16:49
Жителя Бурятии лишили выплат за погибшего на СВО сына
26.11.2024 в 16:39
ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

Читайте также
Для участников СВО запущен сайт-справочник по мерам поддержки
Он направлен на психологическую и социальную помощь участникам и ветеранам СВО, а также их близким
26.11.2024 в 17:47
Школьник из Бурятии выиграл на Всероссийском агроконкурсе теплицу
Финал конкурса прошел в технопарке Физтех-лицея в Москве
26.11.2024 в 17:27
В Улан-Удэ продолжается круглосуточная подсыпка дорог
По городу работает 7 пескоразбрасывателей
26.11.2024 в 16:54
Жителя Бурятии лишили выплат за погибшего на СВО сына
Суд посчитал, что мужчина недостоин быть получателем этих денег
26.11.2024 в 16:39
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru