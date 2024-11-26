Для участников СВО запущен сайт-справочник по мерам поддержки

Для участников СВО запущен сайт-справочник под названием СВОИРОДНЫЕ.РФ по мерам поддержки. Он направлен на психологическую и социальную помощь участникам и ветеранам СВО, а также их близким. Старт проекту дали фонд «Защитники Отечества» и команда Героя Труда России доктора Дениса Проценко.

Одним из важнейших блоков платформы стали понятные и универсальные сценарии и речевые модули. Родственники смогут использовать их для общения с героями СВО, в том числе в кризисных ситуациях. Рекомендации и конкретные примеры разработаны психологами – специалистами в области посттравматического стрессового расстройства.

Также специалисты фонда «Защитники Отечества» для платформы подготовили максимально полный справочник по всем мерам поддержки, включая денежные выплаты.

На платформе собрана база знаний по различным направлениям – от психологической помощи до финансовой грамотности. В команду проекта вошли доктора медицинских наук, психологи и психиатры, эксперты по карьере, социальной, страховой и юридической поддержке.

Фото: Номер один