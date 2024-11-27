Общество 27.11.2024 в 09:00

По коням!

В Госдуме предложили выдавать многодетным семьям лошадь вместо автомобиля
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Текст: Номер один
По коням!

В Госдуме предложили выдавать многодетным семьям лошадь вместо автомобиля. Тут, как говорится, без комментариев. Все мысли, которые пронеслись сейчас в головах у многодетных семей, особенно живущих в квартирах, и есть лучший комментарий. Который мы, конечно, опубликовать не можем - Роскомнадзор запрещает. 

«Машину сегодня купили, завтра поехали, гололед - и разбились. Материнский капитал пропал. А вот лошадь - это отечественное производство и надежный транспорт», - говорил в Думе депутат Милонов, в чью светлую голову пришла эта гениальная идея.

Другие депутаты идею бы, наверное, поддержали, если бы не дороговизна содержания лошади. В итоге 20 ноября комитет Госдумы по защите семьи отклонил законопроект ЛДПР об использовании материнского капитала для покупки многодетными семьями автомобилей. Креативное предложение не прошло.

Хотя, думается, если проект докрутить, могло бы и выгореть. Например, выдать всем многодетным по лошади, построить ипподром, устраивать скачки среди многодетных, делать ставки, чья лошадь придет первой. Процент - семьям, владеющим лошадями. Вот это была бы поддержка!

С другой стороны, на всех лошадей может не хватить. Поэтому нужно разделение: у кого трое детей - ослика, у кого четверо - собачью упряжку, пятеро - пони, шесть и больше - лошадку.

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