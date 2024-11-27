Общество 27.11.2024 в 09:52
В Улан-Удэ вводят режим повышенной готовности
Все городские службы переведены в усиленный режим
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ из-за надвигающегося циклона все службы переведены в усиленный режим, сообщил мэр города Игорь Шутенков.
«Техника Комбината по благоустройству наготове. Оперативно будем убирать и посыпать улицы, тротуары в случае снегопада. Приняли решение о свободном посещении школ в случае непогоды. Отсутствие на занятиях не будет считаться прогулом. Занятия будем проводить как в очном, так и дистанционном формате», - рассказал о принимаемых мерах градоначальник.
Предприятиям и учреждениям города власти рекомендуют сократить рабочий день или перевести сотрудников в онлайн-режим в случае снегопада.
Управлению муниципальной жилищной инспекции и районам поручено организовать контроль подсыпки придомовых территорий управляющими компаниями и собственниками.
«28 и 29 ноября температура, возможно, повысится до 0 градусов. В условиях возможной капели и высоких температур сохраняется опасность гололеда. Будьте внимательны на дорогах, пешеходных переходах и тротуарах», - обратился к горожанам Игорь Шутенков.
«Техника Комбината по благоустройству наготове. Оперативно будем убирать и посыпать улицы, тротуары в случае снегопада. Приняли решение о свободном посещении школ в случае непогоды. Отсутствие на занятиях не будет считаться прогулом. Занятия будем проводить как в очном, так и дистанционном формате», - рассказал о принимаемых мерах градоначальник.
Предприятиям и учреждениям города власти рекомендуют сократить рабочий день или перевести сотрудников в онлайн-режим в случае снегопада.
Управлению муниципальной жилищной инспекции и районам поручено организовать контроль подсыпки придомовых территорий управляющими компаниями и собственниками.
«28 и 29 ноября температура, возможно, повысится до 0 градусов. В условиях возможной капели и высоких температур сохраняется опасность гололеда. Будьте внимательны на дорогах, пешеходных переходах и тротуарах», - обратился к горожанам Игорь Шутенков.
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