В Улан-Удэ вводят режим повышенной готовности

В Улан-Удэ из-за надвигающегося циклона все службы переведены в усиленный режим, сообщил мэр города Игорь Шутенков.«Техника Комбината по благоустройству наготове. Оперативно будем убирать и посыпать улицы, тротуары в случае снегопада. Приняли решение о свободном посещении школ в случае непогоды. Отсутствие на занятиях не будет считаться прогулом. Занятия будем проводить как в очном, так и дистанционном формате», - рассказал о принимаемых мерах градоначальник.Предприятиям и учреждениям города власти рекомендуют сократить рабочий день или перевести сотрудников в онлайн-режим в случае снегопада.Управлению муниципальной жилищной инспекции и районам поручено организовать контроль подсыпки придомовых территорий управляющими компаниями и собственниками.«28 и 29 ноября температура, возможно, повысится до 0 градусов. В условиях возможной капели и высоких температур сохраняется опасность гололеда. Будьте внимательны на дорогах, пешеходных переходах и тротуарах», - обратился к горожанам Игорь Шутенков.