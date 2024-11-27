Общество 27.11.2024 в 10:42
В сотых кварталах Улан-Удэ выловят собак
Рейд пройдет завтра, 28 ноября
В сотых кварталах Улан-Удэ выловят собак. Рейд пройдет завтра, 28 ноября.
- Уважаемые горожане! Завтра, 28 ноября, пройдет рейд по отлову собак в 100-х кварталах. Мобильные группы проверят порядок содержания домашних собак, подрядные организации будут отлавливать безнадзорных животных, - сообщили в администрации города.
Заявки на отлов, сообщения о нарушении правил содержания животных принимаются по телефону оперативного штаба: 8(983)4337544.
Фото: Номер один