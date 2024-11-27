Общество 27.11.2024 в 10:59

Житель Бурятии нашел ружье в доме умершего брата

Оружие было спрятано под половицами
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии нашел ружье в доме умершего брата
Фото: Росгвардия Бурятии
Житель Тарбагатайского района нашел ружье в доме, который перешел ему по наследству после смерти брата. Как сообщили в Росгвардии Бурятии, завернутое в мешковину оружие было спрятано под половицами в летней кухне. Найденное ружье сельчанин сдал правоохранителям.

«В ходе проверки установлено, что найдено оружие изготовлено самодельным способом. В конструкцию двуствольного комбинированного охотничьего ружья модели «ИЖ» были внесены изменения: верхний гладкоствольный ствол удален, а вместо него установлен самодельный нарезной ствол калибром 7,62 мм. По результатам экспертно-криминалистического исследования оружие находится в исправном состоянии и пригодно для стрельбы», - рассказали в Росгвардии Бурятии.

За добровольную сдачу оружия мужчине выплатят вознаграждение в размере 10 тысяч рублей.
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