Житель Бурятии нашел ружье в доме умершего брата

Житель Тарбагатайского района нашел ружье в доме, который перешел ему по наследству после смерти брата. Как сообщили в Росгвардии Бурятии, завернутое в мешковину оружие было спрятано под половицами в летней кухне. Найденное ружье сельчанин сдал правоохранителям.«В ходе проверки установлено, что найдено оружие изготовлено самодельным способом. В конструкцию двуствольного комбинированного охотничьего ружья модели «ИЖ» были внесены изменения: верхний гладкоствольный ствол удален, а вместо него установлен самодельный нарезной ствол калибром 7,62 мм. По результатам экспертно-криминалистического исследования оружие находится в исправном состоянии и пригодно для стрельбы», - рассказали в Росгвардии Бурятии.За добровольную сдачу оружия мужчине выплатят вознаграждение в размере 10 тысяч рублей.