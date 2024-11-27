100 лет без монарха

Вчера Монголия отметила столетие со дня провозглашения Монгольской Народной Республики и принятия первой Конституции.26 ноября 1924 года страна официально отказалась от монархии и приняла республиканскую форму правления, став одной из первых стран Азии, принявших современную и прогрессивную политическую систему ХХ века.«С принятием Конституции Монголия отказалась от монархического правления и перешла к новой системе, при которой народ начал формировать государственную власть на основе принципа выборов», сообщает агентство «Монцамэ».Кроме того, были разработаны законы, отражающие демократические идеи и ценности, что стало важным шагом на пути укрепления прав и свобод граждан. Например, было отменено крепостное право, природные ресурсы были объявлены собственностью народа, закреплено право граждан голосовать и быть избранными, а также законодательно закреплены равные права для мужчин и женщин.Эти изменения заложили основу для создания современного парламентского правления. Сегодня Монголия активно движется по пути развития гражданского общества, сообщает агентство. Празднования прошли на всей территории страны.