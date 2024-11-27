Общество 27.11.2024 в 11:07
100 лет без монарха
Монголия отметила юбилей создания республики
Текст: Иван Иванов
Вчера Монголия отметила столетие со дня провозглашения Монгольской Народной Республики и принятия первой Конституции.
26 ноября 1924 года страна официально отказалась от монархии и приняла республиканскую форму правления, став одной из первых стран Азии, принявших современную и прогрессивную политическую систему ХХ века.
«С принятием Конституции Монголия отказалась от монархического правления и перешла к новой системе, при которой народ начал формировать государственную власть на основе принципа выборов», сообщает агентство «Монцамэ».
Кроме того, были разработаны законы, отражающие демократические идеи и ценности, что стало важным шагом на пути укрепления прав и свобод граждан. Например, было отменено крепостное право, природные ресурсы были объявлены собственностью народа, закреплено право граждан голосовать и быть избранными, а также законодательно закреплены равные права для мужчин и женщин.
Эти изменения заложили основу для создания современного парламентского правления. Сегодня Монголия активно движется по пути развития гражданского общества, сообщает агентство. Празднования прошли на всей территории страны.
26 ноября 1924 года страна официально отказалась от монархии и приняла республиканскую форму правления, став одной из первых стран Азии, принявших современную и прогрессивную политическую систему ХХ века.
«С принятием Конституции Монголия отказалась от монархического правления и перешла к новой системе, при которой народ начал формировать государственную власть на основе принципа выборов», сообщает агентство «Монцамэ».
Кроме того, были разработаны законы, отражающие демократические идеи и ценности, что стало важным шагом на пути укрепления прав и свобод граждан. Например, было отменено крепостное право, природные ресурсы были объявлены собственностью народа, закреплено право граждан голосовать и быть избранными, а также законодательно закреплены равные права для мужчин и женщин.
Эти изменения заложили основу для создания современного парламентского правления. Сегодня Монголия активно движется по пути развития гражданского общества, сообщает агентство. Празднования прошли на всей территории страны.
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