Общество 27.11.2024 в 11:07

100 лет без монарха

Монголия отметила юбилей создания республики
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Текст: Иван Иванов
100 лет без монарха
Фото: архив «Номер один»
Вчера Монголия отметила столетие со дня провозглашения Монгольской Народной Республики и принятия первой Конституции.

26 ноября 1924 года страна официально отказалась от монархии и приняла республиканскую форму правления, став одной из первых стран Азии, принявших современную и прогрессивную политическую систему ХХ века.

«С принятием Конституции Монголия отказалась от монархического правления и перешла к новой системе, при которой народ начал формировать государственную власть на основе принципа выборов», сообщает агентство «Монцамэ».

Кроме того, были разработаны законы, отражающие демократические идеи и ценности, что стало важным шагом на пути укрепления прав и свобод граждан. Например, было отменено крепостное право, природные ресурсы были объявлены собственностью народа, закреплено право граждан голосовать и быть избранными, а также законодательно закреплены равные права для мужчин и женщин.

Эти изменения заложили основу для создания современного парламентского правления. Сегодня Монголия активно движется по пути развития гражданского общества, сообщает агентство. Празднования прошли на всей территории страны.
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