Общество 27.11.2024 в 12:11

В Бурятии федеральный дорожники приведены в режим повышенной готовности

В готовности к борьбе со снегом сейчас находятся свыше ста единиц техники
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии федеральный дорожники приведены в режим повышенной готовности
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
В Бурятии на всей сети федеральных дорог вводится повышенный режим готовности в связи с надвигающимся циклоном. По данным синоптиков, 27-29 ноября в республике ожидается снег различной интенсивности, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, метель.

«На федеральных автодорогах будут работать представители ФКУ Упрдор «Южный Байкал», подрядные организации и экипажи ГИБДД. На линию выйдут 107 единиц специализированной техники: 47 комбинированных дорожных машин, 21 погрузчик, 17 тракторов, 11 автогрейдеров и другая техника», - сообщили в правительстве Бурятии.

Водителей настоятельно просят не создавать препятствий для работы дорожной техники.

В случае нештатной ситуации на федеральных автодорогах необходимо звонить по телефонам: 112 (единый номер экстренных служб) и дежурного Управления федеральных автодорог «Южный Байкал» +7 (3012)-22-07-24.
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