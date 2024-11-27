В Бурятии федеральный дорожники приведены в режим повышенной готовности

В Бурятии на всей сети федеральных дорог вводится повышенный режим готовности в связи с надвигающимся циклоном. По данным синоптиков, 27-29 ноября в республике ожидается снег различной интенсивности, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, метель.«На федеральных автодорогах будут работать представители ФКУ Упрдор «Южный Байкал», подрядные организации и экипажи ГИБДД. На линию выйдут 107 единиц специализированной техники: 47 комбинированных дорожных машин, 21 погрузчик, 17 тракторов, 11 автогрейдеров и другая техника», - сообщили в правительстве Бурятии.Водителей настоятельно просят не создавать препятствий для работы дорожной техники.В случае нештатной ситуации на федеральных автодорогах необходимо звонить по телефонам: 112 (единый номер экстренных служб) и дежурного Управления федеральных автодорог «Южный Байкал» +7 (3012)-22-07-24.