Общество 27.11.2024 в 12:28

В Улан-Удэ росгвардейцы почтили память погибшего товарища

Дважды кавалер ордена Мужества, сотрудник вневедомственной охраны погиб девятнадцать лет назад при исполнении служебного долга
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ росгвардейцы почтили память погибшего товарища

В Улан-Удэ росгвардейцы почтили память погибшего товарища. На утреннем инструктаже личный состав батальона вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии по г. Улан-Удэ почтил минутой молчания память своего коллеги, прапорщика милиции Шагдара Мункуева. Дважды кавалер ордена Мужества, сотрудник вневедомственной охраны погиб девятнадцать лет назад при исполнении служебного долга, спасая человека от наезда автомобиля.

- Вечером в поселке Загорск 27 ноября 2005 года патруль вневедомственной охраны оказывал помощь молодым людям, у которых заглохла машина. В это время на дороге на большой скорости показалась машина. Оценив ситуацию, Шагдар Мункуев резко оттолкнул одного из парней в сторону от проезжей части, но сам уйти от удара машины не успел. В результате наезда прапорщик милиции Мункуев получил смертельную травму и скончался в машине скорой помощи, - сообщили в Росгвардии.

В январе 2020 года в Республиканской кадетской школе-интернате открыли Парту героя с размещенной на ней информацией о прапорщике милиции Шагдаре Мункуеве. В 2023 году на фасаде школы и возле мемориала участникам Великой Отечественной войны в с. Гунда Еравнинского района были установлены мемориальные доски герою.

Шагдар Александрович Мункуев родился в 1968 году в с. Гунда Еравнинского района. В 1996 году поступил на службу милиционером группы задержания отдела вневедомственной охраны при ОВД Железнодорожного района г. Улан-Удэ. За время службы Шагдар Мункуев был дважды награжден орденом Мужества. В 1999 году – за обезвреживание и задержание вооружённого преступника, в 2005 – за спасение человека, уже посмертно.

 

Фото: Росгвардия Бурятии

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