В Улан-Удэ введут туристический налог

Депутаты горсовета Улан-Удэ утвердили решения о введении на территории столицы Бурятии туристического налога. В окончательном варианте проект рассмотрели на прошедшей внеочередной седьмой сессии горсовета Улан-Удэ.Напомним, в июле этого года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс касательно перечня местных налогов и сборов. Он пополнился новым видом налога – туристическим. Для Улан-Удэ введение такого налога оправдано, так как город является одним из туристических центров Дальнего Востока, здесь сосредоточено множество объектов культурного и исторического наследия.Туристический налог будет включен в стоимость проживания в гостиницах, хостелах и гостевых домах. Первоначальная ставка – 1%. С каждым годом она будет увеличиваться и к 2030 году достигнет 5%. При этом минимальная сумма налога не должна быть меньше 100 рублей за номер за сутки проживания.- Мы уверены, что введение туристического налога станет важным шагом на пути к развитию туризма в Улан-Удэ. Собранные средства будут использованы для улучшения инфраструктуры города и создания комфортных условий для гостей, - отметил председатель горсовета Улан-Удэ Чимит Бальжинимаев.Добавим, документ уже был на рассмотрении у депутатов, но был отправлен на доработку. Как отметили народные избранники, необходимо было проработать пункт о льготных категориях населения. После рассмотрения предложений было определено 10 льготных категорий. От налога освободят в первую очередь жителей Бурятии, инвалидов I и II групп, участников, ветеранов и инвалидов боевых действий, в том числе участников Великой Отечественной войны и СВО, а также граждан, имеющих звания Героя Советского Союза и Героя России.Туристический налог начнут взымать в 2025 году. Следует отметить, что первый год будет экспериментальным: налог будут взымать только во втором и третьем квартале. С 2026 года налог начнет действовать круглый год. Суммарно доход с туристического налога в бюджет города может составить от 13 до 17 млн рублей.