Общество 27.11.2024 в 14:31

В Улан-Удэ введут туристический налог

Он будет включен в стоимость проживания в гостиницах, хостелах и гостевых домах
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Улан-Удэ введут туристический налог
Фото: архив «Номер один»
Депутаты горсовета Улан-Удэ утвердили решения о введении на территории столицы Бурятии туристического налога. В окончательном варианте проект рассмотрели на прошедшей внеочередной седьмой сессии горсовета Улан-Удэ.

Напомним, в июле этого года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс касательно перечня местных налогов и сборов. Он пополнился новым видом налога – туристическим. Для Улан-Удэ введение такого налога оправдано, так как город является одним из туристических центров Дальнего Востока, здесь сосредоточено множество объектов культурного и исторического наследия.

Туристический налог будет включен в стоимость проживания в гостиницах, хостелах и гостевых домах. Первоначальная ставка – 1%. С каждым годом она будет увеличиваться и к 2030 году достигнет 5%. При этом минимальная сумма налога не должна быть меньше 100 рублей за номер за сутки проживания.

- Мы уверены, что введение туристического налога станет важным шагом на пути к развитию туризма в Улан-Удэ. Собранные средства будут использованы для улучшения инфраструктуры города и создания комфортных условий для гостей, - отметил председатель горсовета Улан-Удэ Чимит Бальжинимаев.

Добавим, документ уже был на рассмотрении у депутатов, но был отправлен на доработку. Как отметили народные избранники, необходимо было проработать пункт о льготных категориях населения. После рассмотрения предложений было определено 10 льготных категорий. От налога освободят в первую очередь жителей Бурятии, инвалидов I и II групп, участников, ветеранов и инвалидов боевых действий, в том числе участников Великой Отечественной войны и СВО, а также граждан, имеющих звания Героя Советского Союза и Героя России.

Туристический налог начнут взымать в 2025 году. Следует отметить, что первый год будет экспериментальным: налог будут взымать только во втором и третьем квартале. С 2026 года налог начнет действовать круглый год. Суммарно доход с туристического налога в бюджет города может составить от 13 до 17 млн рублей.
Теги
налоги туристы горсовет

Все новости

«Проблемы в электросетевом комплексе Бурятии накапливались годами»
27.11.2024 в 15:40
Родители школьников Улан-Удэ могут сами решить, отправлять ли ребенка в школу или нет
27.11.2024 в 15:31
«От цветов и игрушек осталась проволока»
27.11.2024 в 15:22
Житель Северобайкальска заплатил полмиллиона рублей штрафа за служебный подлог
27.11.2024 в 15:01
В Улан-Удэ введут туристический налог
27.11.2024 в 14:31
В Бурятии отремонтируют одну из самых длинных и загруженных дорог республики
27.11.2024 в 14:27
Культурные победы Бурятии
27.11.2024 в 14:21
В Бурятии депутата будут судить за смерть человека на Байкале
27.11.2024 в 14:11
Боец из Бурятии прикрыл собой товарищей от дрона-камикадзе
27.11.2024 в 12:49
В Улан-Удэ росгвардейцы почтили память погибшего товарища
27.11.2024 в 12:28
ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

Читайте также
Родители школьников Улан-Удэ могут сами решить, отправлять ли ребенка в школу или нет
В ближайшие два дня ожидается ухудшение погодных условий
27.11.2024 в 15:31
В Бурятии отремонтируют одну из самых длинных и загруженных дорог республики
Все основные ремонтные работы должны провести до 2027 года
27.11.2024 в 14:27
Боец из Бурятии прикрыл собой товарищей от дрона-камикадзе
В Саган-Нуре сегодня прощаются с погибшим на СВО земляком
27.11.2024 в 12:49
В Улан-Удэ росгвардейцы почтили память погибшего товарища
Дважды кавалер ордена Мужества, сотрудник вневедомственной охраны погиб девятнадцать лет назад при исполнении служебного долга
27.11.2024 в 12:28
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru