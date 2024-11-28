В Бурятии пассажиров попуток начали разводить на деньги

Из-за дороговизны транспортных услуг местные жители все чаще ищут попутчиков до Читы или Иркутска через групповые чаты. Возможность прямой встречи водителя и его потенциального пассажира – это, конечно же, хорошо, но, как оказалось, такие сообщества мессенджеров кишат мошенниками.В Бурятии мужчина чуть не попался на новую схему мошенничества.— Я выложил в группе заявку на путь из Иркутска в Улан-Удэ. Мне тут же написал в телеграмме некто Вадим, предложивший забрать на утро и увезти, – делится своим опытом улан-удэнец Сергей Перов. – Меня не насторожило, что на мой вопрос о стоимости поездки он трижды не назвал цену… хотя это главное. Он ее просто не знал и наобум сказал, что 400 рублей. Но место обычно стоит 1,5 тысячи, как междугородный микроавтобус Иркутск - Улан-Удэ».Затем водитель скинул Сергею Перову ссылку на сервис под названием BlaBlaCar и попросил его зарегистрироваться.— Сделать это можно было, оплатив 50 рублей. Банк не стал проводить операцию. Вместо этого на мой телефон поступило SMS-уведомление о необходимости подтвердить перечисление в размере 8000 рублей. Естественно я понял, что это развод. Причем мошенник вначале даже попытался «помочь», мол, буду жаловаться в службу поддержки сервиса. Затем аферист удалил все свои данные, – рассказал пассажир.С его слов, после получения сообщения от мошенников алгоритмы банка сработали должным образом – сразу же заблокировались все дебетовые карты, пропал доступ к интернету и мобильному банку.— По итогу мне пришлось обращаться в офис банка и перевыпускать все свои карты, – добавил мужчина.В министерстве внутренних дел рассказали, что подобные происшествия нередко случаются, когда пассажиры теряют бдительность и переходят по малоизвестным ссылкам на сайты. Зачастую они попросту имитируют официальные ресурсы. Когда нечто подобно происходит человек непроизвольно сам сообщает мошенникам свои данные, чего делать категорически нельзя.Сейчас все подозрительные транзакции очень активно блокируются российскими банками. Неслучайно в этом году число незаконных списаний резко снизилось по республике.Однако обратной стороной супербдительности финансово-кредитных организаций (которых за невнимательность законодатели стали наказывать рублем, заставляя возвращать похищенные деньги. – Прим. ред.) стало то, что теперь после блокировки клиенты вынуждены ждать перевыпуска новых карт и терять свое драгоценное время.Между тем количество преступлений в сфере информационных технологий растет. На сегодняшний день по республике уже зарегистрировано 5268 случаев. По сравнению с прошлым годом, произошел рост на 22,1%.