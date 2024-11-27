Общество 27.11.2024 в 15:31

Родители школьников Улан-Удэ могут сами решить, отправлять ли ребенка в школу или нет

В ближайшие два дня ожидается ухудшение погодных условий
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Текст: Служба информации "Номер один"
Родители школьников Улан-Удэ могут сами решить, отправлять ли ребенка в школу или нет

В столице республики введен режим повышенной готовности. В зависимости от удаленности проживания до школы и погодных условий, родители сами могут решить, отправлять ребенка в школу или нет.

- Уважаемые родители! В нашем городе прогнозируют ухудшение погодных условий с 27 по 29 ноября включительно. Сегодня школы города во вторую половину дня обучаются в очном формате. Напоминаем, за Вами остается право сегодня и в последующие дни режима повышенной готовности принимать решение самостоятельно, отправлять своего ребёнка в школу или нет, - сказала Анна Батурина, и.о. председателя комитета по образованию администрации г. Улан-Удэ.

По данным Гидрометцентра, 27-29 ноября циклон с Атлантики принесет в республику снег, ветер до 20 м/с и потепление. На дорогах ожидаются накаты и гололедица.

 

Фото: loon.site

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