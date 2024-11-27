В Улан-Удэ «управляшки» будут штрафовать за несвоевременную уборку снега

В Улан-Удэ сотрудники Управления муниципальной жилищной инспекции проверяют уборку придомовых территорий по обращениям горожан. Как сообщили в мэрии, сегодня проверка прошла по улицам Сахъяновой, Маяковского, Цивилева и Смолина. Управляющим компаниям, которые вовремя не очищают и не подсыпают свои территории, выдали предостережения. За повторное нарушение они будут привлечены к административной ответственности.Согласно Кодексу об административных правонарушениях, штрафы за это составляют на должностных лиц - от 50 до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет, на юридических лиц - от 250 до 300 тысяч рублей.По правилам благоустройства города управляющие компании, ТСЖ и собственники зданий обязаны обеспечивать своевременную очистку дворов от снега и наледи.