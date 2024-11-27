Общество 27.11.2024 в 16:57

В Бурятии сменились прокуроры двух районов

Приказом генпрокурора РФ назначены прокуроры Тарбагатайского и Хоринского районов
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии сменились прокуроры двух районов

В Бурятии сменились прокуроры двух районов. Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 25 ноября 2024 года на должность прокурора Тарбагатайского района назначен Бельков Николай Александрович, прокурора Хоринского района — Тыхеева Ольга Владимировна.

Николай Бельков в 2002 году окончил Иркутский государственный университет. В органах прокуратуры республики проходит службу с июля 2003 года. Занимал должности следователя, старшего следователя прокуратуры Баргузинского района, зампрокурора Курумканского района, руководителя Тункинского следственного отдела Следственного управления СК при прокуратуре РФ по РБ, зампрокурора Хоринского района, помощника, старшего помощника Бурятского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, прокурора отдела по надзору за производством дознания и оперативно-розыскной деятельностью управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики.

С августа 2020 года состоял в должности прокурора Хоринского района.

Ольга Тыхеева в 2008 году окончила Уральскую государственную юридическую академию. В органах прокуратуры республики проходит службу с июля 2008 года. Состояла в должностях помощника прокурора Кяхтинского района, помощника, старшего помощника прокурора Октябрьского района г. Улан-Удэ, помощника прокурора Заиграевского района, зампрокурора Тункинского района, прокурора отдела государственной и ведомственной статистики управления правовой статистики, прокурора отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью органов следствия управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью, прокурора апелляционного отдела, прокурора кассационного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры республики, старшего помощника прокурора Советского района г. Улан-Удэ.

С ноября 2023 года занимала должность заместителя прокурора Кяхтинского района Республики Бурятия.


Фото: Номер один

Все новости

Жители Бурятии примут участие во Всероссийском конкурсе поддержки гражданских инициатив
27.11.2024 в 17:18
Фермеры Бурятии рассказали властям о проблемах в бизнесе
27.11.2024 в 17:17
В Бурятии сменились прокуроры двух районов
27.11.2024 в 16:57
В Улан-Удэ «управляшки» будут штрафовать за несвоевременную уборку снега
27.11.2024 в 16:49
Недродобывающая компания в Бурятии нарушила права работника
27.11.2024 в 16:34
В Улан-Удэ для ликвидации последствий снегопада подготовили запасы песка
27.11.2024 в 16:17
12-летняя жительница Бурятии не получала жизненно важные лекарства
27.11.2024 в 16:01
«Проблемы в электросетевом комплексе Бурятии накапливались годами»
27.11.2024 в 15:40
Родители школьников Улан-Удэ могут сами решить, отправлять ли ребенка в школу или нет
27.11.2024 в 15:31
«От цветов и игрушек осталась проволока»
27.11.2024 в 15:22
ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

Читайте также
Жители Бурятии примут участие во Всероссийском конкурсе поддержки гражданских инициатив
Конкурс поддержит проекты, касающиеся семьи, культуры, экологии, воспитания молодежи
27.11.2024 в 17:18
Фермеры Бурятии рассказали властям о проблемах в бизнесе
Глава Бурятии и председатель Народного Хурала обсудили с фермерами вопросы развития АПК
27.11.2024 в 17:17
В Улан-Удэ «управляшки» будут штрафовать за несвоевременную уборку снега
Рейды по проверке их работы уже начались
27.11.2024 в 16:49
В Улан-Удэ для ликвидации последствий снегопада подготовили запасы песка
Их сделали во всех районах города, чтобы пескоразбрасыватели быстрее загружались
27.11.2024 в 16:17
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru