Жители Бурятии примут участие во Всероссийском конкурсе поддержки гражданских инициатив. Конкурс поддержит проекты, касающиеся семьи, культуры, экологии, воспитания молодежи.

Цель конкурса – поддержка общественно значимых проектов, которые способствуют развитию гражданского общества. Участниками могут стать некоммерческие организации и граждане старше 18 лет.

Конкурс проходит в трёх номинациях: федеральные, региональные и местные проекты. Основные направления конкурса - поддержка семьи, культура и искусство, экология и защита животных, воспитание молодёжи, развитие науки и образования, здоровый образ жизни, сохранение исторической памяти и многое другое.

Приём заявок открыт до 23 декабря 2024 года

Участники конкурса получат доступ к образовательным программам, консультационную поддержку экспертов, помощь в продвижении и реализации инициатив.

Информация о конкурсе доступна на сайте о конкурсах и грантах.

Возрастное ограничение 18+

Фото: loon.site