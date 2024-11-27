Общество 27.11.2024 в 17:18

Жители Бурятии примут участие во Всероссийском конкурсе поддержки гражданских инициатив

Конкурс поддержит проекты, касающиеся семьи, культуры, экологии, воспитания молодежи
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Бурятии примут участие во Всероссийском конкурсе поддержки гражданских инициатив

Жители Бурятии примут участие во Всероссийском конкурсе поддержки гражданских инициатив. Конкурс поддержит проекты, касающиеся семьи, культуры, экологии, воспитания молодежи.

Цель конкурса – поддержка общественно значимых проектов, которые способствуют развитию гражданского общества. Участниками могут стать некоммерческие организации и граждане старше 18 лет.

Конкурс проходит в трёх номинациях: федеральные, региональные и местные проекты. Основные направления конкурса - поддержка семьи, культура и искусство, экология и защита животных, воспитание молодёжи, развитие науки и образования, здоровый образ жизни, сохранение исторической памяти и многое другое.

Приём заявок открыт до 23 декабря 2024 года

Участники конкурса получат доступ к образовательным программам, консультационную поддержку экспертов, помощь в продвижении и реализации инициатив.

Информация о конкурсе доступна на сайте о конкурсах и грантах.

Возрастное ограничение 18+

 

Фото: loon.site

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