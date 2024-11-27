Фермеры Бурятии рассказали властям о проблемах в бизнесе

Сегодня, 27 ноября, в Бурятском государственном университете состоялась встреча главы Бурятии Алексея Цыденова, и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Амгалана Дармаева и других представителей власти с фермерами республики. В мероприятии также принял участие председатель Народного Хурала Владимир Павлов.С приветственным словом выступил глава Бурятии Алексей Цыденов.- Мероприятие проводится с целью повышения эффективности управления отраслью агропромышленного комплекса Республики Бурятия. Закрывая итоги текущего года, чтобы наиболее эффективно начать новый рабочий год, назрела необходимость обсудить ряд острых вопросов с наиболее активными сельхозпроизводителями республики.Затем слово взял и.о министра сельского хозяйства Амагалан Дармаев. Он рассказал о мерах поддержки агропромышленного комплекса республики в 2024 году.- По прогнозным данным, объем валовой продукции в АПК Бурятии в 2024 году составил 40 млрд рублей, что выше уровня прошлого года, как в пищевой и перерабатывающей промышленности, так и в сельском хозяйстве. В этом году на поддержку АПК было направлено чуть более миллиарда рублей, как и в прошлом году. Общее количество мер господдержки составило 34 единицы. Мерами господдержки удалось охватить 31,2% сельскохозяйственных организаций, 25% крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 17,4% сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 4% предприятий перерабатывающей промышленности, 61% самозанятых, - сообщил Амагалан Дармаев.На поддержку растениеводства в 2024 году ушло 420 млн рублей, на животноводство - 301 млн рублей, на развитие малых форм собственности 271 млн рублей, на поддержку предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности – 304 млн рублей.Уходящий год, к сожалению, для Бурятии выдался неурожайным. Согласно промежуточным результатам, в 2024 году произошло снижение производства по всем видам сельскохозяйственной продукции в растениеводстве. На это повлияли длительные засуха, ливни. В то же время увеличилось производство мяса (на 2,5%) и молока (на 0,3%).Продолжается техническое перевооружение отрасли. В 2024 году хозяйства обновили свою технику и оборудование на общую сумму 389 млн рублей, из которых 183 млн рублей – собственные средства фермеров без обращения за господдержкой. Всего фермеры закупили 194 единицы техники и оборудования, 89 единиц из них за счет субсидий.Гранты на развитие малых форм хозяйствования стали в этом году одной из самых востребованных мер господдержки. Это «Агростартап», «Развитие семейной фермы», «Развитие материально-технической базы СПОКов». Благодаря этим грантам, в этом году ведена в эксплуатацию молочно-товарная ферма в Бичурском районе, ферма в Джидинском районе, капитально отремонтирован один из СПОКов в Селенгинском районе, обновлена материальная база 32 фермерских хозяйств.В 2024 году КФХ показали рост производства мяса на 2%, молока на 5%, яиц на 7,5%, овец и коз на 1,3%, КРС на 3,8%. Открыто три новых цеха по производству молочной продукции, один – по производству мясной продукции. Модернизирован цех по производству дикоросов. Создано 110 новых рабочих мест в сельском хозяйстве.О причинах снижения урожайности рассказал фермер из Мухоршибирского района Сергей Болонев. В СПОКе «Искра» выращивают пшеницу, овес, ячмень, горох, а также занимаются мясным направлением.- Урожай собрали нынче ниже среднего, по 12 центнеров с гектара, всего валовой сбор в этом году составил 65 000 центнеров. Прошлый-позапрошлый год 130-135 тысяч тонн молотили. Очень много дождя было, и переизбыток влаги привел к корневой гнили зерновых: колос получал мало питания, отсюда низкая урожайность, - рассказал директор «Искры».Еще одна проблема - нехватка специалистов.- Не можем платить достойную зарплату, а зарплату давать хорошую не можем из-за низкой закупочной цены, - пожаловался Сергей Болонев.Нелегко приходится и небольшим хозяйствам – из-за удорожания кормов фермерам без господдержки было бы сложно выжить. Своей историей поделилась владелица хозяйства в Прибайкальском районе Наталья Лютаева. Вместе с супругом Наталья занимается развитием семейной фермы «Мать земля». Молодые фермеры реализуют яйцо (куриное и перепелиное) и мясо птицы (бройлеры и перепела).Наталья – горожанка, но в 2015 году переехала в Прибайкалье, чтобы там завести и развивать хозяйство.- В 2016 году мы получили грант суммой 1,5 млн рублей и сейчас наше поголовье доходит до более, чем 10 тысяч голов. Если бы не поддержка государства, мы бы не развивались и не существовали. Нам снова нужна поддержка, потому что все развивается медленно. Бурятия пока не может закрыть потребности по яйцу – завозится из Красноярска, мяса птицы также не хватает. Для развития нам нужна материальная поддержка, - заявляет Наталья Лютаева.Министерство сельского хозяйства, в свою очередь, готово поддержать фермеров по любым направлениям, даже открыть новые направления господдержки.- У наших фермеров есть вопросы по получению субсидий, и мы наглядно разъясняем, отвечаем по мерам господдержки. Планируется сделать меры господдержки более прозрачными, - отметил и.о министра сельского хозяйства Амагалан Дармаев.