Мошенники штурмуют «Госуслуги»

Проблема роста числа правонарушений становится в современном обществе все более актуальной. Количество преступлений и других противоправных действий увеличивается по стране с каждым годом, что вызывает серьезную обеспокоенность как у властей, так и у граждан. В связи с этим Народный Хурал Республики Бурятия провел круглый стол по вопросу профилактики правонарушений.

Регулярное обсуждение данной темы может поспособствовать практической цели – разработке и осуществлению мероприятия, направленных на снижение таких социально-опасных явлений как преступления.

«Сегодня мы рассмотрели некоторые вопросы реализации закона «О системе профилактики правонарушений в Республике Бурятия». Хочу отметить, что профилактика – это задача не только правоохранительных органов, но и всех государственных, которые также являются субъектами профилактической деятельности… надо об этом помнить. Одни только правоохранительные органы не могут побороть преступность или спрофилактировать – это комплексная задача всех представителей власти», – сказал Петр Мордовской.

Стоит отметить, что только за последние сутки жертвами мошенников стали восемь человек, отдавшие аферистам более 350 000 рублей.

С 25 по 29 ноября в республике проходит профилактическая операция – «Внимание! Мошенники!». За два дня сотрудники полиции, правительства региона и муниципальных органов уже провели 1 916 встреч, на которых побывали почти 43 000 граждан. Людям рассказали о самых распространенных схемах обмана и вооружили их несложными, но весьма эффективными приемами защиты от аферистов.

Один из новых видов мошенничества касается владельцев техники Apple. Злоумышленники под предлогом установки программного обеспечения получают доступ к мобильному телефону и дистанционно его блокируют. Вернуть аппарат в рабочее состояние они предлагают конечно за деньги.

Первым на круглом столе с докладом выступил полковник полиции, начальник Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Виталий Лебедев, который отметил, что за последние пять лет количество бытовых преступлений снизилось аж на треть. Однако все чаще случаются иные тревожные случаи.

«Снижение безусловно идет, однако рост тоже бывает. На данный момент он отмечен на территории Железнодорожного, Бичурского, Заиграевского, Иволгинского, Кяхтинского и Тарбагатайского районов. Опасения вызывают семейно-бытовые преступления в отношении детей. Кроме того, серьезную обеспокоенность вызывает рост преступлений совершенных против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Наибольшая часть преступлений данной категории совершалось в жилом секторе. Более четверти – со стороны близких родственников. Отчимов, сожителей…с использованием угроз, запугивания, обмана и беспомощного состояния детей. Необходимо обратить внимание на надлежащую организацию информационного обмена о фактах семейного неблагополучия между органами и субъектами профилактики», – подчеркнул Виталий Лебедев.

«В общей сложности изъято более 30 000 литров контрафактной продукции, выявлено 502 административных правонарушения», – добавил Лебедев.

В качестве основной причины, провоцирующей насилие в той или иной семье, он выделил злоупотребление алкоголем. На данный момент в сфере незаконного оборота спиртосодержащей продукции выявлено 11 преступлений.После к трибуне вышел полковник полиции, заместитель начальника Управления МВД России по г. Улан-Удэ Григорий Смирнов, отметивший небывалый взлет (На 471% – Прим. ред.) количества взломов личных кабинетов пользователей портала государственных услуг страны.

«В Бурятии зарегистрирован 2 381 случай мошенничества – рост 3,2%. Кражи с банковских счетов идет на спад – зафиксировано снижение на 35%. Однако наблюдается небывалый рост числа взломов личных кабинетов на Госуслугах – 1 554 случая. Сейчас это основной вид преступлений, по которому наша республика прирастает», – доложил Григорий Смирнов.

Общий ущерб, причинный нашему региону в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, составил 565 млн рублей. В прошлом году злоумышленники похитили под теми или иными предлогами 540 млн.

Профилактика преступлений только уголовно-правовыми средствами не может предотвратить их совершение. Для этого требуется координация усилий всех служб, комплексный подход к проблемам, начиная с проведения работы среди населения и заканчивая другими мероприятиями.

«Куда идут деньги мы все с вами догадываемся. Мы много говорим о том, что мы помогаем фронту, но одна из основных наших задач – это оградить наших граждан, чтобы деньги не уходили на финансирование вооруженных вражеских сил», – заявил Председатель Комитета Народного Хурала Республики Бурятия по государственному устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы Петр Мордовской. – «Важнее чем безопасность граждан ничего нет. Все зависит от нас. Если мы все будем информировать друг друга, слаженно работать, то все получится. Нам надо всем миром навалиться на эту преступность. У нас у всех есть различные социальные сети, нам надо активнее информировать людей, решать эту проблему».

Участники круглого стола, представляющие законодательные и исполнительные органы государственной власти, образовательные и хозяйствующие субъекты, сочли необходимым активизировать консолидированные усилия в продолжении работы по организации и принятию комплексных мер по профилактике правонарушений.

В целях реализации поставленных задач всем заинтересованным министерствам, ведомствам и хозяйствующим субъектом были направлены рекомендации.

Фото: «Номер один»