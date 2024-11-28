В Бурятии пошел дождь

В Кабанском районе Бурятии сегодня с утра пошел дождь. Об этом сообщил вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7». Несмотря на непогоду, федеральная автодорога от Выдрино до Таракановки находится в проезжем состоянии. Напомним, на перевале Мандрик с 7 утра ограничено движение для большегрузных автомобилей и автобусов. Перевал Пыхта закрыт.Дождь возможен сегодня и в Улан-Удэ. Об этом со ссылкой на синоптиков сообщил мэр города Игорь Шутенков. Он действительно начался в некоторых районах города.