В Улан-Удэ коммунальщики всю ночь чистили и подсыпали дороги

В Улан-Удэ сотрудники Комбината по благоустройству всю ночь чистили и подсыпали дороги. Как сообщил мэр города Игорь Шутенков, за ночь с улиц города вывезли почти 500 кубометров снега. За вчера и сегодня на дороги высыпано уже 746 тонн песка.Коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме. С 6 утра задействовано 96 единиц техники, 8 тракторов-щеток, 4 грейдера и 15 пескоразбрасывателей. 120 дворников вышли на подсыпку и уборку тротуаров, пешеходных дорожек, остановок.Сложная обстановка сохранится весь сегодняшний день. По прогнозам синоптиков, в городе сегодня неустойчивая погода, снег различной интенсивности, усиление ветра до 15–20 м/с, поземка и метель.«Уважаемые горожане, при таком объеме осадков и столь теплой погоде на дорогах возможна сильная гололедица. Будьте аккуратны на проезжих частях и тротуарах. Коммунальные службы города, со своей стороны, делают всё возможное для своевременной ликвидации последствий циклона», - обратился к горожанам Игорь Шутенков.Заявки о скользких участках можно оставить по тел.: 379-646; 380-838.