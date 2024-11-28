В Улан-Удэ все коммунальные службы вышли на борьбу с гололедом

В Улан-Удэ с 6 утра на линии работают 96 единиц коммунальной техники, 120 дворников Комбината по благоустройству вышли на подсыпку и уборку тротуаров, пешеходных дорожек, остановок.Комбинату пришли на помощь водители из других подведомственных организаций Комитета городского хозяйства. Они помогают им устранить последствия аномальной для ноября непогоды.- Коммунальные службы работают круглосуточно, но при такой аномальной погоде невозможно убрать снег и подсыпать все улицы города одновременно. Подсыпкабыстро закатывается, - написал в своих соцсетях мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков.Общественный транспорт сегодня также работает в усиленном режиме. Операторы Центра управления ИТС Улан-Удэ следят за ситуацией на дорогах.- Снег, вероятно, будет идти до конца недели. Мобилизованы все силы и службы для борьбы с непогодой, привлекаем дополнительную технику, - отметил Игорь Шутенков.Власти просят горожан пропускать технику Комбината по благоустройству для оперативной подсыпки и уборки снега с проезжей части.