В Бурятии введен режим повышенной готовности

В Бурятии в связи со сложной обстановкой на дорогах введен режим повышенной готовности. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.«По состоянию на 9.00 максимальные осадки зарегистрированы в Тарбагатайском, Иволгинском районах и Улан-Удэ. Высокий уровень осадков и по другим районам Бурятии. Ограничено движение на перевалах и сложных участках, спецтехника работает на региональных и федеральных дорогах, обрабатывается дорожное покрытие, расчищаются проезды. Непрерывно следим за ситуацией и координируем работу подрядных организаций. Также на особом контроле сфера энергетики. На линиях электропередач ввиду осадков и обледенения могут быть обрывы, энергетики работают в режиме высокой готовности», - рассказал Алексей Цыденов.Глава призвал жителей республики не создавать помехи для работы спецтехники и ограничить пользование личным транспортом.