В Бурятии Мандрик открыли для большегрузов и автобусов

В Бурятии сняли ограничение для движения грузовиков и автобусов на перевали Мандрик, введенное сегодня с 7 утра. Об этом сообщили в МЧС.Напомним, перевал Пыхта по-прежнему закрыт. Также продолжает действовать ограничение для большегрузов на федеральной трассе «Байкал» с 465-км по 530-м км (от с. Вознесеновка до у. Хошуун-Узур).