Общество 28.11.2024 в 11:10

В Бурятии Мандрик открыли для большегрузов и автобусов

Перевал Пыхта по-прежнему закрыт
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии Мандрик открыли для большегрузов и автобусов
Фото: МЧС Бурятии
В Бурятии сняли ограничение для движения грузовиков и автобусов на перевали Мандрик, введенное сегодня с 7 утра. Об этом сообщили в МЧС.

Напомним, перевал Пыхта по-прежнему закрыт. Также продолжает действовать ограничение для большегрузов на федеральной трассе «Байкал» с 465-км по 530-м км (от с. Вознесеновка до у. Хошуун-Узур).
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