Общество 28.11.2024 в 12:16
Подсыпку дорог и уборку снега в Улан-Удэ контролирует Интеллектуальная транспортная система
Она отслеживает все основные магистрали города
Текст: Иван Иванов
В Улан-Удэ Интеллектуальная транспортная система контролирует подсыпку дорог и уборку снега. Как сообщили в мэрии, в режиме реального времени она отслеживает все основные магистрали города.
Перед выездом из дома вы можете узнать информацию здесь.
Отследить движение транспорта в онлайн-режиме можно в мобильном приложении «Умный транспорт», 2ГИС, интернет-портала its03.ru.
Телефон горячей линии Центра управления ИТС Улан-Удэ по вопросам движения общественного транспорта и работы светофорных объектов: 45-45-53.
Перед выездом из дома вы можете узнать информацию здесь.
Отследить движение транспорта в онлайн-режиме можно в мобильном приложении «Умный транспорт», 2ГИС, интернет-портала its03.ru.
Телефон горячей линии Центра управления ИТС Улан-Удэ по вопросам движения общественного транспорта и работы светофорных объектов: 45-45-53.
Тегитранспорт