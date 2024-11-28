Общество 28.11.2024 в 12:16

Подсыпку дорог и уборку снега в Улан-Удэ контролирует Интеллектуальная транспортная система

Она отслеживает все основные магистрали города
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Текст: Иван Иванов
Подсыпку дорог и уборку снега в Улан-Удэ контролирует Интеллектуальная транспортная система
Фото: мэрия Улан-Удэ
В Улан-Удэ Интеллектуальная транспортная система контролирует подсыпку дорог и уборку снега. Как сообщили в мэрии, в режиме реального времени она отслеживает все основные магистрали города.

Перед выездом из дома вы можете узнать информацию здесь.

Отследить движение транспорта в онлайн-режиме можно в мобильном приложении «Умный транспорт», 2ГИС, интернет-портала its03.ru.

Телефон горячей линии Центра управления ИТС Улан-Удэ по вопросам движения общественного транспорта и работы светофорных объектов: 45-45-53.

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