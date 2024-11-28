Полметра снега выпало за сутки в Прибайкальском районе Бурятии

В Прибайкальском районе Бурятии за последние сутки выпало до 50 см осадков, сообщили в Бурятрегионавтодоре. Сейчас там работают 3 комбинированные дорожные машины, автогрейдер и погрузчик. На перевале Пыхта движение все еще закрыто из-за нулевой видимости.В Тарбагатайском и Заиграевском районах выпало более 15 см осадков. В Мухоршибирском - более 5 см снега. В Баргузинском и Бичурском районах — до 5 см снега. В Кабанском районе идет дождь. Проезд по региональным дорогам в этих районах сейчас не ограничен.В целом в Бурятии за 12 часов выпало аномальное количество осадков — 13 мм снега при месячной норме 8-15 мм, отмечают в ведомстве.Автомобилистов просят по возможности отказаться от поездок в ближайшее время. О сложной дорожной обстановке можно сообщить в Ситуационный центр Бурятрегионавтодора по круглосуточному телефону: 8 (3012) 55-20-55.