Общество 28.11.2024 в 12:38
В Улан-Удэ создали телеграмм-бот для заявок на подсыпку улиц
Также заявки можно оставить по телефону
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ диспетчеры Комбината по благоустройству в круглосуточном режиме принимают звонки с заявками горожан на подсыпку улиц и направляют машины по маршрутам. Как сообщили в мэрии, теперь оставить заявку можно через бот в Телеграме. Он создан для оперативности и удобства горожан.
Также оставить заявку можно по телефонам: 379-646; 380-838.
Также оставить заявку можно по телефонам: 379-646; 380-838.
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