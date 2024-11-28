В Бурятии проверили, как живут осужденные в колонии. Был обнаружен ряд нарушений санитарного и противопожарного законодательства.

Первый заместитель прокурора республики Алексей Шевченко совместно с представителем аппарата Уполномоченного по правам человека в Бурятии Солбоном Ешиевым проверили условия содержания осужденных в исправительной колонии № 8.

Они обошли жилую зону с посещением общежитий заключенных, магазин, помещения камерного типа, производственные объекты, пищеблок.

- В ходе проверки были выявлены отдельные нарушения уголовно-исполнительного, трудового, санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства. Отмечены упущения при осуществлении контроля за соблюдением осужденными режимных требований. Отмечены недостатки в организации работы по материально-бытовому обеспечению граждан, применении к ним мер взыскания, - сообщили в прокуратуре.

По итогам проверки начальника УФСИН России по Бурятии обязали устранить все отмеченные нарушения.

Кроме того, Алексей Шевченко провел личный прием осужденных, отбывающих наказание в колонии. По всем обращениям организованы проверки.

Фото: прокуратура РБ