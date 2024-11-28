Работодателей Улан-Удэ призвали сократить рабочий день

Мэрия Улан-Удэ обратилась к руководителям предприятий и организаций с призывом сократить сегодня рабочий день для минимизации проблем на дорогах города в вечерние часы-пик.«Призываем ввести сокращенный рабочий день. Окончание рабочих смен в 14, 15 и 16 часов и передвижение горожан до мест проживания заметно снизит трафик в 17-19 часов. Частично на дорогах сейчас вода со льдом, которая вероятно заледенеет в вечернее время», - такое заявление распространили в мэрии.В свою очередь горожан просят избегать выездов на личном автотранспорте без острой необходимости после 17 часов.