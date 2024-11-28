В Бурятии открыли движение через Пыхту

Между тем сейчас затруднено движение на участке федеральной трассы «Байкал» от села Вознесеновка до села Саратовка. Там часть дороги заняли больше грузы, стоящие по направлению из Улан-Удэ. Водителей просят воздержаться от поездок по данному направлению, сообщает «Тарбагатай-инфо 24/7».





Движение через перевал Пыхта, которое закрыли еще вчера вечером, возобновлено.«Дорожное движение на месте регулируют сотрудники ГИБДД. Пропускают по 3-4 автомобиля», - сообщили в Бурятрегионавтодоре.Также затруднено движение в Нижнем Саянтуе. Там загруженная фура встала на полосе в сторону Улан-Удэ. Её пытаются вытянуть с помощью грейдера.