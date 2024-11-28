Общество 28.11.2024 в 15:16

В Бурятии открыли движение через Пыхту

Правда, пока там пропускают лишь по нескольку автомобилей
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии открыли движение через Пыхту
Фото: архив «Номер один»
Движение через перевал Пыхта, которое закрыли еще вчера вечером, возобновлено.

«Дорожное движение на месте регулируют сотрудники ГИБДД. Пропускают по 3-4 автомобиля», - сообщили в Бурятрегионавтодоре.

Между тем сейчас затруднено движение на участке федеральной трассы «Байкал» от села Вознесеновка до села Саратовка. Там часть дороги заняли больше грузы, стоящие по направлению из Улан-Удэ. Водителей просят воздержаться от поездок по данному направлению, сообщает «Тарбагатай-инфо 24/7».


Также затруднено движение в Нижнем Саянтуе. Там загруженная фура встала на полосе в сторону Улан-Удэ. Её пытаются вытянуть с помощью грейдера.
Теги
движение

Все новости

В Советском районе контролируют ситуацию на дорогах
28.11.2024 в 16:11
Жителей Бурятии приглашают на оперу «Бал-маскарад» 6 и 7 декабря
28.11.2024 в 15:58
В Баргузинском районе благоустраивают общественные пространства
28.11.2024 в 15:52
В Бурятии наградили трудовые коллективы и фермерские хозяйства
28.11.2024 в 15:35
Подозреваемый в мошенничестве экс-директор стройфирмы умер в СИЗО
28.11.2024 в 15:26
В Бурятии открыли движение через Пыхту
28.11.2024 в 15:16
Житель Бурятии знал о мошенниках, но все равно отдал им больше миллиона
28.11.2024 в 14:35
Сержант из Бурятии умер за две недели до вручения звезды Героя России
28.11.2024 в 14:20
Работодателей Улан-Удэ призвали сократить рабочий день
28.11.2024 в 13:59
Сотрудника районной администрации в Бурятии оштрафовали за молчание
28.11.2024 в 13:50
ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

Читайте также
В Советском районе контролируют ситуацию на дорогах
Сейчас здесь задействовано 11 единиц специализированной техники
28.11.2024 в 16:11
В Баргузинском районе благоустраивают общественные пространства
На территории нескольких сел идет реализация нацпроекта  
28.11.2024 в 15:52
Сержант из Бурятии умер за две недели до вручения звезды Героя России
Владимир Белокопытов удостоился высокого звания за штурм Угледара
28.11.2024 в 14:20
Работодателей Улан-Удэ призвали сократить рабочий день
Это позволит снизить пробки в вечерние часы пик
28.11.2024 в 13:59
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru